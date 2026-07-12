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▲大S在去年2月過世後，至今仍不斷爆出遺產風波。（圖／翻攝自大S 徐熙媛FB）

女星大S（徐熙媛）的遺產風波持續延燒，在日前汪小菲發聲明澄清後，透露具俊曄可依法繼承三分之一，由本人自行規劃。不料近日又傳出當初具俊曄沒有放棄繼承，而是被S媽（黃春梅）逼迫簽下放棄財產的同意書，且協助擬定該文件的還是小S（徐熙娣）老公許雅鈞的律師妹妹，對此S媽則以3字回應，表示：「不知道。」許雅鈞則以成語反駁：「齊東野語。」意旨這項傳聞根本毫無事實根據。S媽近日再度傳出曾逼迫具俊曄簽下放棄大S財產的同意書，徐家還逼他搬出夫妻倆的信義區豪宅。除此之外，據《三立新聞網》報導，S媽當初逼迫具俊曄簽放棄財產的同意書文件，還是由許雅鈞的律師妹妹幫忙擬定，但因具俊曄有繼承三分之一的權利，因此會在金額清算完後，具俊曄再轉移給S媽。對此，S媽回應表示：「不知道。」許雅鈞則以成語「齊東野語」否認傳聞。據悉，大S過世後，曾不只一次爆出她的遺產風波，今年2月才傳出S媽找王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊對抗具俊曄，還要求他從夫妻倆生前住的台北信義豪宅搬出去，當時S媽否認駁斥：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」小S也強硬否認，怒批造謠者居心叵測，並感謝具俊曄給了大S最純粹的愛、讓她享受最真實的幸福，強調：「他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」事實上，具俊曄去年也曾特地在IG上發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」。小S也在揭幕儀式上替具俊曄發聲，讚嘆姊夫「不求一切、不貪圖愛以外的東西」，對大S用情至深。不料近日再度爆出遺產風波，與家族之間的爭議，讓外界霧裡看花。