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2026世界盃8強戰英格蘭對挪威，戰況比外界預期更加膠著。挪威上半場先靠安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）取得領先，英格蘭則由貝林漢姆挺身而出，突入禁區後冷靜破門，將比分追成1：1。雙方下半場都未能再改寫比分，90分鐘戰成平手，比賽被迫進入加時賽。
進入加時後，貝林漢姆再次展現大賽關鍵球能力。第93分鐘，他把握機會攻進個人本場第2球，幫助英格蘭取得2：1領先。根據《衛報》即時戰報，這場比賽在邁阿密高溫與高濕度下進行，英格蘭踢得並不輕鬆，但貝林漢姆仍成為最能改變戰局的球員之一。
貝林漢姆本屆世界盃已攻進6球，進球數追平隊友凱恩。據統計，在世界盃單屆賽事中，過去從未有球隊同時擁有2名進球數達到6球或以上的球員，英格蘭成為史上第一支完成這項紀錄的球隊。
更驚人的是，英格蘭本屆目前13顆進球中，有12球由凱恩與貝林漢姆包辦，只有小組賽對克羅埃西亞時由拉什福德（Marcus Rashford）攻進另1球。換句話說，英格蘭能一路走到4強甚至繼續爭冠，幾乎就是靠凱恩與貝林漢姆兩大核心在前場撐起火力。
大賽淘汰賽特別會踢 貝林漢姆數據超狂
貝林漢姆在國際大賽已累積9球、3助攻，其中淘汰賽更有5球、2助攻。從2022世界盃16強對塞內加爾送出助攻，到2024歐洲盃16強對斯洛伐克踢進絕平球，再到2026世界盃16強對墨西哥梅開二度、8強對挪威再進2球，他幾乎已成為英格蘭近年大賽淘汰賽最可靠的關鍵先生。
英格蘭過去常被批評在大賽關鍵時刻欠缺臨門一腳，如今貝林漢姆與凱恩組成雙核心，讓球隊在僵局中多了兩個解法。凱恩是穩定輸出，貝林漢姆則是總在壓力最大的時刻跳出來。對英格蘭而言，這不只是贏球，更像是他們近年最接近冠軍答案的一組進攻方程式。
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