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2026年世界盃8強淘汰賽今（12）日上演史詩級的逆轉大戲，英格蘭正面迎擊本屆最大黑馬挪威隊，雙方鏖戰至延長賽。英格蘭憑藉超級巨星貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，帶領球隊以2：1逆轉擊碎挪威，挺進世界盃四強。反觀挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）此役遭到全面封鎖，甚至在延長賽下半場因體力耗盡被換下，遺憾止步八強。這場進攻大戰在上半場演變成防守焦土戰，前30分鐘兩軍甚至未能寫下任何射門紀錄。第35分鐘，挪威發動閃電反擊，22歲新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）強行切入禁區左腳抽射，皮球擊中立柱後彈入網窩，幫助挪威率先取得1：0領先。然而，英格蘭在上半場補時階段發動致命反撲，戈登（Anthony Gordon）妙傳給突入禁區的貝林漢姆，後者倒地左腳掃射破網，在上半場終了前將比分扳成1：1平手。比賽進入下半場第55分鐘，挪威一度靠著角球亂戰由赫格姆（Torbjørn Heggem）破門建功，正當挪威瘋狂慶祝時，VAR隨即介入，認定哈蘭德在禁區內推倒英格蘭防守球員犯規在先，判定進球無效。 死裡逃生的英格蘭隨後與挪威陷入拉鋸，雙方120分鐘內難分勝負，攜手殺入延長賽。第93分鐘英格蘭替補登場的羅傑斯（Morgan Rogers）在禁區外右足突施冷箭，挪威門將尼蘭德（Ørjan Nyland）奮力將球撲出，但此時貝林漢姆高速插上，門前輕鬆補刀破網。這記關鍵的梅開二度成功讓英格蘭以2：1逆轉超前，並一路將領先優勢守到終場。這一夜，23歲的貝林漢姆瘋狂刷新多項紀錄：1. 追平J羅障礙：本屆賽事6場狂轟6球，追平2014年哥倫比亞名將J羅（James Rodríguez），並列近50年來單屆世界盃進球最多的「神級中場」。2. 地表最強雙煞：與隊長凱恩（Harry Kane）本屆同時砍進6球，成為世界盃百年歷史上，首對在同一屆賽事中各為國家隊攻入至少6球的恐怖鋒線組合。3. 隊史射手榜前三：世界盃生涯累積7顆進球，在英格蘭隊史僅次於凱恩（14球）與傳奇萊因克爾（10球）。相較於貝林漢姆的風光，挪威當家球王哈蘭德則度過了鬱悶的一夜。在英格蘭防線的嚴密看管下，哈蘭德全場僅勉強交出2次射門，創下他本屆世界盃單場個人最慘紀錄，並在延長賽下半場提前被換下場。儘管目前他仍以7球高居射手榜第三，僅次於梅西與姆巴佩的8球，但依舊無法帶領世界排名第31的挪威再寫歷史。英格蘭在有驚無險地以2：1晉級後，成功搶下四強門票，這也是他們時隔一屆再度重返世界盃四強。接下來，三獅軍團將在準決賽遭遇宿敵，由球王梅西領軍的衛冕軍阿根廷與瑞士隊之間的勝者。