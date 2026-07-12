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哈蘭德（Erling Haaland）這次沒能拯救挪威！世界盃8強戰面對英格蘭，這位挪威王牌前鋒先發出賽卻表現低迷，全場僅2次射門、預期進球值只有0.11，並在加時賽第105分鐘被換下。他賽前連14場國家隊正式賽都有進球的超狂紀錄，也在此役宣告中斷。挪威在本屆世界盃一路創造驚奇，最大關鍵就是哈蘭德的恐怖火力。他在小組賽末輪輪休外，其餘4場比賽都踢滿90分鐘，且先前代表挪威出戰的14場正式比賽都有進球，期間合計攻進27球，狀態火燙。不過面對英格蘭8強戰，哈蘭德這次被徹底限制。根據賽後數據，哈蘭德此役出賽105分鐘，只有21次觸球、2次射門，其中1次射正、1次射偏，預期進球值僅0.11。他傳球13次，成功5次，傳球成功率38%，並有10次丟失球權。雖然爭頂4次成功3次，仍能在高空球展現威脅，但整體來看，他很少在危險區域拿到乾淨機會。這場比賽最具象徵性的畫面，出現在加時賽。哈蘭德第105分鐘被尤爾根・拉森（Jørgen Strand Larsen）換下，這不僅是他本屆世界盃首次被替換下場，也代表挪威教練團在最需要進球的時刻，選擇改變鋒線配置。哈蘭德本屆世界盃前4場出賽火力驚人，曾在16強戰對巴西梅開二度，幫助挪威闖進隊史首次8強，並已累積7顆進球，是金靴獎熱門人選之一。不過對上英格蘭，他被壓縮到幾乎只能零星爭頂，沒有延續破門腳感。對挪威來說，哈蘭德熄火並不代表這趟世界盃失敗，畢竟他們已寫下隊史最佳成績；但在與英格蘭這種強隊的淘汰賽裡，當王牌前鋒被限制到只有0.11預期進球，挪威想再製造奇蹟，自然變得困難許多。