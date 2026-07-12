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2026年溫布頓網球錦標賽女單決賽今日上演「捷克內戰」。年僅21歲、名列第9種子的琳達·諾斯科娃（Linda Noskova）在經歷戲劇性的波折後，以6：2、5：7、6：3擊敗了同胞好手、大會第10種子卡羅琳娜·穆霍娃（Karolína Muchova）。諾斯科娃在浪費了5個冠軍點後，展現強大的心理素質於第三盤回穩，最終在第6個冠軍點成功兌現，勇奪生涯首座大滿貫單打金盃。整場比賽的前半段，幾乎是諾斯科娃的個人秀。她憑藉著強勢的發球與兇猛的底線抽擊，讓穆霍娃難以招架。諾斯科娃不僅輕鬆以6：2拿下首盤，更在第二盤取得5：2的絕對領先。然而，當距離冠軍僅差一分時，沉重的壓力讓諾斯科娃的表現開始走樣。在5：2領先的發球局中，穆霍娃展現頑強韌性，連續化解了諾斯科娃的3個冠軍點。隨後在5：3的發球勝賽局中，諾斯科娃更是出現了雙發失誤，並在錯失第4、第5個冠軍點後遭到破發。在滿場觀眾的鼓譟與壓力下，諾斯科娃的招牌正拍頻頻失誤，反觀穆霍娃則越戰越勇，一口氣連下5局，以7：5逆轉拿下第二盤，將比賽逼入決勝盤。面對到手的金盃差點飛走的巨大打擊，諾斯科娃在第三盤開局仍顯得有些搖晃，在第一個發球局就面臨被破發的危機。但她隨後以一記漂亮的正手切球致勝球化解危機，這次成功的保發成為整場比賽的轉捩點。穩住陣腳的諾斯科娃重新找回了比賽初期的侵略性與精準的發球，隨後更成功破發對手，取得3-0的領先。在經歷了第二盤的崩盤後，諾斯科娃在決勝盤展現了驚人的抗壓性。最終，在她的第6個冠軍點上，她以一記時速高達115英里的愛斯球（Ace）直接終結比賽，為這場充滿戲劇張力的決賽畫下完美句點。這場決賽是溫網史上首次由兩位捷克女將爭冠，也延續了捷克女子網球近年在溫網的統治力（近四年有三位不同的捷克籍冠軍）。包含傳奇球星娜拉提洛娃（Martina Navratilova）與克菲托娃（Petra Kvitova）皆在皇家包廂見證了這場歷史對決。賽後頒獎典禮上，兩位私交甚篤的前雙打搭檔展現了動人的情誼。落敗的穆霍娃強忍淚水，幽默地恭喜對手：「琳達，妳現在是我的『前』朋友了。開玩笑的。妳還這麼年輕，第一次打進決賽就能有如此不可思議的表現，妳值得這座冠軍。」而新科溫網冠軍諾斯科娃則在致謝詞的最後，感性地將這座榮耀獻給在2024年因癌症過世的母親：「如果沒有妳，我絕對無法站在這裡，謝謝妳。」並向天空送上了一個飛吻，讓全場動容。