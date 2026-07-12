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2026年世界盃8強，挪威歷經延長賽以1：2遭英格蘭逆轉，隊史首次闖進4強的夢想破滅。賽後，挪威頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）的父親、前挪威國腳阿爾夫-英格・哈蘭德（Alf-Inge Haaland）將矛頭直指裁判，認為比賽關鍵判決全都偏向英格蘭，更怒嗆：「今天贏球的是裁判。」雙方上半場踢得相當膠著，直到第36分鐘，挪威新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）一記精彩左腳勁射打破僵局，率隊取得1：0領先。不過英格蘭在補時階段由貝林漢姆（Jude Bellingham）扳平比分，雙方帶著1：1進入下半場。真正的爭議出現在第55分鐘。挪威利用角球攻勢，由赫格姆（Torbjørn Heggem）門前補射破網，全隊瘋狂慶祝第二球到手，但VAR隨即介入。重播顯示，哈蘭德在禁區內與英格蘭後衛爭頂時有推人動作，主裁判最終判定犯規在先，取消進球。這次改判也成為全場最大轉折點。延長賽中，英格蘭由貝林漢姆完成梅開二度，最終2：1逆轉勝出。賽後接受媒體訪問時，哈蘭德老爸毫不掩飾自己的失望。「今天是裁判贏了比賽。這就是我最真實的感受。我平時很不喜歡在賽後評論裁判，但當這麼多關鍵判決都同時針對同一支球隊時，你真的無法視而不見。」他認為，世界盃淘汰賽往往就是由幾次關鍵判決決定勝負，「我們都看到了赫格姆那顆精彩的進球被吹掉，全場比賽那些充滿爭議的判罰，每一次哨子似乎都吹向了有利於英格蘭的那一邊。在世界盃這種最高水準的舞台，這些判決直接改變了比賽的命運。」哈蘭德父親強調，挪威今晚踢得非常有勇氣與紀律，絕對不是來守滿120分鐘的，他恭喜英格蘭晉級，但話鋒一轉再度開嗆：「我忍不住覺得，今晚足球才應該是主角，而不是裁判的哨音。有時候你輸給更好的球隊，你認了；但今晚，我覺得影響比賽結果最大的因素根本不是足球本身。這對每個與挪威足球團結在一起的人來說，都是最令人失望的事。」本屆世界盃，挪威在哈蘭德率領下接連淘汰巴西，首度闖進8強，雖然最終遭英格蘭逆轉，但仍寫下隊史最佳世界盃成績。