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▲挪威航空真的把Logo換成英航的。（圖／翻攝自IG@flynorwegian）

挪威在2026世界盃輸給英格蘭，賽前兩家航空公司隔空叫囂，挪威航空發起挑戰，輸的那一方要將IG的大頭貼換對方的Logo，而如今挪威航空說到做到，換了大頭貼後寫下，雖然賽程已經結束，但這場打賭永存心中，也祝福英格蘭後續比賽順利。挪威航空將IG大頭貼換成英航的Logo，寫下，「雖然我們的賽程已經結束，但這場友好的打賭將永遠留在我們心中，我們祝福英格蘭隊和 @british_airways 在半決賽中一切順利。」英航官方IG也在底下留言，這次沒了火藥味，而是大讚，「表現太棒了，感謝@flynorwegian帶來的所有樂趣，願我們的友誼長存。」澳洲航空也留言寫下「祝福」。貼文一出湧入許多粉絲討論，直呼這場「賽外賽」比正式比賽還有趣，也看到了兩國交好，以及航空公司之間的超強行銷。2026年世界盃8強淘汰賽今（12）日上演史詩級的逆轉大戲，英格蘭正面迎擊本屆最大黑馬挪威隊，雙方踢到延長賽。英格蘭憑藉超級巨星貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，帶領球隊以2：1逆轉挪威，挺進世界盃4強。反觀挪威的名將哈蘭德（Erling Haaland）此役遭到全面封鎖，甚至在延長賽下半場因體力耗盡被換下，遺憾止步8強。