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2026年溫布頓網球錦標賽女單冠軍正式出爐！21歲的捷克小將琳達·諾斯科娃（Linda Noskova）在中央球場歷經一場驚心動魄的「捷克內戰」，最終以 6：2、5：7、6：3 擊敗同胞好手卡羅琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova），成功捧起象徵女單最高榮譽的「玫瑰露水盤」（Venus Rosewater Dish）。諾斯科娃成名很早，去年3度闖進巡迴賽決賽，今年更是直接拿下大滿貫，她也是捷克近年女單決崛起的象徵。這位年僅21歲的網壇超新星，正以驚人的速度在國際賽場上崛起。本次奪冠讓諾斯科娃締造了多項難得的紀錄。她是繼2011年的克菲托娃（Petra Kvitova）之後，最年輕的溫網女單冠軍。諾斯科娃是過去4年內，第3位奪得溫網女單冠軍的捷克選手（前兩位分別為2023年的萬卓索娃與2024年的克蕾琪可娃）。他曾在2021年奪得法網青少女單打冠軍。2024年在澳洲網球公開賽大爆冷門，擊敗當時的世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）闖入八強；同年於蒙特雷奪得生涯首座WTA單打冠軍。2025年三度闖入巡迴賽決賽（包含首闖WTA 1000等級的北京站決賽），年終排名創下生涯新高的世界第13位。琳達·諾斯科娃（Linda Noskova）於2004年出生於捷克，在一個名叫貝斯特日奇卡（Bystřička）的寧靜小村莊長大。她在大約7歲時首次接觸網球，很快便展現出異於常人的球感與天賦。為了追求更專業的訓練環境與更好的發展，年幼的諾斯科娃選擇離開家鄉，前往捷克的網球重鎮普熱羅夫（Prerov）接受嚴格指導，這段刻苦的訓練時光為她的職業生涯打下了堅實的底線基礎。隨著球技逐漸成熟，她在青少年時期便於國際賽場上大放異彩，並在2021年一舉奪下法網青少女單打冠軍，正式向世界宣告這位捷克新星的到來。在諾斯科娃充滿挑戰的網球之路上，家庭始終是她最安穩的避風港，尤其是她的母親伊凡娜（Ivana），一直是她四處征戰時最堅強的後盾與精神支柱。然而，命運卻對她開了一個殘酷的玩笑，母親伊凡娜在2024年不幸因癌症辭世，這對當時正處於職業生涯上升期的諾斯科娃帶來了巨大的心理打擊。儘管遭遇至親離世的劇痛，諾斯科娃展現了超乎年齡的強大心理素質，將悲傷化為奮鬥的動力，帶著母親的期盼繼續在職業網壇拚搏。當她在2026年溫網奪下生涯首座大滿貫金盃時，含淚向天空送上飛吻，將這份至高無上的榮耀獻給在天上的母親，這份堅韌的母女情深也感動了全球無數球迷。這場決賽的過程堪稱峰迴路轉。名列大會第9種子的諾斯科娃原本看似能輕鬆獲勝，她在第二盤取得6：2、5：2的絕對領先，卻在隨後遭遇了嚴重的心理亂流。她錯失了多達5個冠軍點，讓展現驚人韌性的穆霍娃連拿5局，以7：5逆轉收下第二盤，將比賽逼入決勝盤。賽後諾斯科娃坦言，當時她的手彷彿凍僵了，腳步也變得遲緩。「在打最後一盤前我去了趟洗手間，我往臉上潑了些冷水，告訴自己比賽要重新開始了。」她回憶起一個關鍵的轉折：「當我走下球場時，我看到了擺在那裡的獎盃。我心想：『我才不要拿那個小的（亞軍獎盤），我要拿大的！』我已經離它這麼近了，如果錯過這將會是我人生最大的心碎。」最終，她成功克服心魔，在第三盤重新掌握主動權，並在自己的第6個冠軍點上以一記愛斯球（Ace）鎖定勝局，隨後激動地倒地慶祝。這場「捷克內戰」結束後，兩人的互動也成為全場焦點。落敗的29歲名將穆霍娃在頒獎典禮上強忍淚水，幽默地對著諾斯科娃說：「琳達，妳這個『前』朋友！我當然是開玩笑的。妳還這麼年輕，這是妳第一個大滿貫決賽，妳應對壓力的方式和表現真的太不可思議了。妳是個非常善良的人，恭喜妳和妳的團隊。」諾斯科娃則感性回應：「卡羅琳娜，妳真的讓我贏得很不輕鬆！我很高興能和妳一起打我的第一場大滿貫決賽。我們今天創造了歷史，家鄉的所有捷克球迷都會為我們感到驕傲，這對我們倆來說都是美好的一天。」。