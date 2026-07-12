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▲李雅英（如圖）公司證實經紀人Kahee已離職，轉戰餐飲業。（圖／翻攝自李雅英IG@yyyoungggggg）

韓籍啦啦隊女神李雅英在台灣的經紀事務，目前都由她韓國經紀公司「ONEPICKent」處理。不料李雅英日前出席節目《綜藝新時代》記者會時，被發現讓她爆紅的幕後神隊友、也就是經紀人Kahee不在現場，火速引發外界好奇。對此，公司也證實Kahee已在5月離職，並透露她將投入餐飲業發展。突然的消息，也讓粉絲都感到非常可惜，直呼她跟李雅英是最佳拍檔。李雅英的經紀人Kahee不僅兼職翻譯，有時候還要擔任司機，跟著李雅英全台跑，工作非常多。而近日有粉絲發現，Kahee似乎不見了，對此，公司也發聲明證實Kahee已在5月離職，透露對方因個人生涯規劃，將轉戰餐飲事業，因此決定離開團隊。公司也進一步表示，工作方面都已經交接完成，團隊運作與藝人經紀工作都未受影響。而對於外界提到的團隊改組，公司也表示是依照業務發展的需求，進行組織及人力調整，是正常的營運範圍，並不會影響藝人工作安排。而Kahee的離職消息，也讓粉絲們都感到非常驚訝又可惜，指出她是李雅英成為搞笑啦啦隊的最大功臣，也是讓「阿勇」分身出來的重要人物，「她和雅英配合得很好，本身也很有喜感，阿勇分身能出來，Kahee也有功勞的！」、「她跟李雅英一搭一唱真的是最佳拍檔耶，我會想念她活潑跟雅英打鬧的那些畫面，Kahee真的很辛苦」、「她是雅英崛起的幕後功臣。」