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浙江、福建、上海提前大規模撤離 逾200萬人防颱避險

暴雨紅色預警發布 華東、華北及東北嚴防豪雨

北方豪雨雪上加霜 北京提前撤離逾10萬人

台灣、菲律賓先受重創 巴威一路北上釀災

今年第9號颱風巴威（Bavi）遠離台灣後，11日晚間登陸中國浙江沿海。中國氣象部門表示，巴威先後在浙江台州玉環市及溫州沿海登陸，隨後持續向西北方向移動，強度將逐漸減弱。不過，由於巴威環流範圍廣大，預料未來數日仍將為中國華東、華北及東北等地帶來大範圍豪雨，官方已發布今年首個暴雨紅色預警，並持續維持颱風橙色預警。根據浙江省氣象台資料，巴威於11日晚間11時20分左右在台州市玉環市坎門一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風速達每秒40公尺，相當於13級風，中心最低氣壓955百帕，並持續向西北方向移動，強度持續減弱。截至目前，中國官方尚未公布颱風造成重大人員傷亡或重大財產損失。為因應巴威來襲，浙江省提前展開大規模防災措施，已有超過170萬人完成預防性撤離，各地停班停課，部分企業停工，公共交通及戶外活動暫停，全省超過400架次航班及數十班鐵路列車取消。人口接近千萬的浙江溫州市表示，此次大規模疏散行動是依照最嚴重災害情境進行部署，希望降低颱風可能造成的人員傷亡與財產損失。當地民眾也紛紛加固門窗，以木板固定鐵捲門、在玻璃貼上膠帶，加強防颱準備。福建省同樣受到颱風外圍環流影響，目前已有超過13萬人撤離。上海則啟動防汛應變機制，截至11日晚間已疏散近30萬人，並開設905處臨時避難場所。中國天氣網氣象分析師孫倩倩分析，巴威具有「體型大、強度強、影響時間長」等特徵，即使登陸後逐漸減弱，其龐大的環流及水汽輸送仍將持續影響中國多地，將給華東及華北、東北帶來強降雨，東南沿海有持續大風。中國氣象部門預報指出，11日晚間至12日，浙江東部及中南部、福建北部、江西東北部，以及北京、天津、河北、遼寧、吉林、四川盆地西部都可能出現豪雨。其中，浙江東部和南部、安徽南部等地區累積雨量上看250至450毫米，北京、河北及天津部分地區也可能出現250至300毫米降雨。中國天氣網氣象分析師孫倩倩分析，巴威具有「體型大、強度強」等特徵，帶來的影響持續時間長、範圍廣、部分地區具有一定極端性，其環流及水汽輸送仍將持續影響中國多地，將給華東及華北、東北帶來強降雨，東南沿海有持續大風。孫倩倩說，13日至15日巴威的低壓以及殘餘環流仍將持續北移。期間，江西、安徽、江漢、黃淮、華北及東北等地仍將陸續出現明顯降雨，部分地區甚至可能出現強降雨或大暴雨。除了南方颱風威脅外，中國北方近期也持續遭遇豪雨侵襲。北京市政府表示，目前已有超過10萬人提前撤離，密雲水庫已提高洩洪流量，中央防汛抗旱總指揮部也派遣工作組前往北京協助防洪工作。中國官方統計顯示，本週以來，中國南部及中部地區因暴雨及風暴等極端天氣，已造成至少39人死亡，多條河川潰堤漫溢，並有一座水壩遭洪水沖毀。巴威登陸中國前，已先後侵襲台灣北部及日本南部離島。台灣11日受到狂風豪雨影響，超過1.4萬人預防性撤離，數百架次航班取消，全台一度有超過17萬戶停電；菲律賓則因暴雨引發山崩及洪災，死亡人數增至18人，近1.1萬人撤離，數十座港口至今仍維持關閉。有氣候學者指出，全球海洋持續升溫，將增加熱帶氣旋吸收的能量及大氣中的水汽含量，使颱風更容易伴隨極端降雨。歐洲哥白尼海洋環境監測服務也表示，在氣候變遷與聖嬰現象等因素影響下，全球海洋日前才經歷有紀錄以來最炎熱的6月，未來極端天氣發生頻率恐將持續增加。