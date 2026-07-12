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▲中度颱風巴威12日5時的中心位置在馬祖北方，向西北轉北北西移動，馬祖已脫離暴風圈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

「3縣市」大雨特報！周日白天下不停

▲中央氣象署針對台南、高雄、屏東、恆春半島發布大雨特報，影響到周日白天。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風遠離台灣，不過受到西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署仍發布大雨特報，台南、高雄、屏東、恆春半島白天時仍需注意局部大雨。中度颱風巴威（國際命名：BAVI ）12日5時的中心位置在馬祖北方約330公里之處，以每小時19轉13公里速度，向西北轉北北西進行。近中心最大風速約每小時119公里，相當於12級風，瞬間之最大陣風約每小時155公里，相當於14級風，七級風平均暴風半徑已縮小至280公里，中央氣象署在今（12）日上午8時30分解除海上颱風警報。不過受到西南風影響，易有短延時強降雨，今（12）日南部地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請嚴防積水，民眾應避免前往山區及溪流活動。❗影響時間：12日白天◾大雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島