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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與科利爾（Jamal Collier）報導，自由球員後衛小蓋瑞·特倫特（Gary Trent Jr.）已與密爾瓦基公鹿隊達成一份為期4年、總價值高達6400萬美元的續約合約，確定將繼續留守密爾瓦基。這筆重磅續約協議已由 Klutch Sports 執行長里奇·保羅（Rich Paul）及經紀人盧卡斯·牛頓（Lucas Newton）對外證實。據悉，公鹿球團與特倫特的經紀團隊自6月中旬 NBA 總決賽結束後，便展開了持續性的談判。在過去一週裡，特倫特陣營也曾仔細評估過其他幾支有意願球隊所提出的「先簽後換」方案。然而，經過多輪磋商與權衡後，雙方於週六（11日）在拉斯維加斯推動談判進入收尾階段，特倫特最終決定重返公鹿。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）補充指出，由於特倫特過去兩個賽季皆與公鹿簽約，公鹿已成功取得他的「鳥權（Bird rights / 早鳥權）」。這項薪資機制允許公鹿在沒有完整薪資空間的情況下，為他提供一份起薪更高的長期合約。據了解，特倫特這份新合約的首年薪資將達到1520萬美元。這對特倫特來說無疑是一次巨大的薪資躍升。回顧他的合約歷史，他在2024年夏天僅與球隊簽下底薪合約，上個賽季開打前則簽下2年750萬美元的合約。今年夏天，他選擇跳出球員選擇權成為自由球員，最終成功為自己爭取到這份千萬級別的複數年大約。特倫特過去兩個賽季在公鹿隊扮演了穩定的外線火力來源，場均能貢獻 9.7分，整體投籃命中率為41%，三分球命中率更達到優異的39%。不過，隨著特倫特的續約，公鹿新賽季的後場競爭將變得異常激烈。公鹿在此前的交易中一口氣盤來了希洛（Tyler Herro）與勒佛特（Caris LeVert），陣中還擁有羅林斯（Ryan Rollins）與小凱文·波特（Kevin Porter Jr.），並在今年選秀會上以第10順位挑中了超級新秀柏里斯（Brayden Burries）。特倫特勢必得在擁擠的後場陣容中，持續用精準的外線證明自己的身價。