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中東局勢再度升高。伊朗12日宣布，即日起關閉全球重要能源運輸命脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），理由是一艘船隻未依核准航線航行。德黑蘭並警告，若任何國家藉此事件對伊朗採取報復行動，將遭到「嚴厲回應」。根據路透社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍發表聲明指出，「一艘因關閉船舶系統而危及海上安全的船隻遭警告射擊後被迫停」，但並未透露船隻國籍、船名或是否有人員傷亡等細節。聲明表示，事發時另有數艘船舶試圖經由「未經授權的航道」通過荷姆茲海峽，且無視伊朗要求修正航向的警告，因此當局決定關閉海峽，「直至另行通知」，並強調只有在「美國停止干預本區域事務」後，才會重新開放。伊斯蘭革命衛隊海軍並警告，任何針對伊朗的侵略行動都將遭到強力反擊，區域內新的敵方軍事基地也將成為攻擊目標。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，在戰爭爆發前約有全球五分之一原油經由此處運往世界各地。伊朗實際封鎖海峽後，已推升國際能源價格，並加劇全球通膨壓力。美國方面則持續要求伊朗公開承諾停止攻擊荷姆茲海峽商船，並保證所有航道全面開放、免收通行費，以恢復全球航運秩序。美國總統川普（Donald Trump）日前表示，儘管本週軍事衝突升級，美國與伊朗仍同意持續進行談判；但他同時宣稱，雙方先前達成的停火協議已經「結束」。另一方面，一名伊朗高層消息人士向路透社透露，伊朗、美國、卡達及巴基斯坦已同意展開新一輪談判，調解方原本計畫趁伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）訪問阿曼期間安排會談，但截至目前仍不清楚是否已順利舉行。伊朗外交部表示，阿拉奇在阿曼期間已與阿曼外交大臣布賽迪（Sayyid Badr Albusaidi）會晤，雙方就荷姆茲海峽船舶安全通行機制交換意見。阿曼官方通訊社也指出，雙方後續將持續在技術及政治層級推動相關協商。阿曼近來積極居中斡旋，希望終結自2月底美國與以色列空襲伊朗以來持續升高的區域衝突。此外，美國有線電視新聞網（CNN）日前引述消息人士報導，阿曼已提出一項荷姆茲海峽通行草案，建議船舶可自由通過位於阿曼領海內的南側航道；至於航經伊朗領海北側航道的船隻，則須事先取得伊朗同意，但不會收取任何通行費。截至目前，美國白宮及國務院尚未對CNN相關報導作出回應。