我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣跟媽媽分享與五月天的合照，沒想到媽媽竟誤以為是看板。（圖／翻攝自林逸欣 Shara FB）

男團五月天日前登上台北大巨蛋辦演唱會，吸引大批粉絲到場朝聖，就連林逸欣也化身迷妹現身。而昨（11）日她透露終於收到跟五月天的合照，還傳給媽媽看，但五月天竟被誤認為看板，她分享到社群後，就連大批網友也認錯，直接釣出本尊阿信揭真相：「人形立牌，妳被騙了。」林逸欣昨日在FB發文開心喊終於收到上禮拜演唱會與五月天的合照，還興奮的傳給媽媽看，並公開母女倆對話紀錄截圖，沒想到媽媽竟說：「大家躲好躲滿，哈哈哈仔細看才發現是看板。」林逸欣笑翻表示：「是真人」直接讓林媽媽超震驚。搞笑對話還直接釣出阿信開玩笑回應：「人形立牌，妳被騙了。」讓林逸欣直呼：「以為是真人，原來是人型立牌，果然還是被媽媽識破了(咦。」而這張合照不只騙到林媽媽，就連大批網友也都誤會是人形立牌。由於五月天是站在有高度的演唱會海報前，林逸欣獨自站在前方，因此整個視覺真的很像是跟看板拍照，讓大批網友都笑翻表示：「我真的以為是看板」、「害我也放大了，立牌不會少了石頭啦！是真人。」看來因為少了石頭，才被發現是真人。