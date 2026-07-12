2026年溫布頓網球錦標賽男單決賽即將於台灣時間今（12）日晚間11點在中央球場點燃最終戰火！這場萬眾矚目的頂尖對決，由尋求溫網二連霸與生涯第5座大滿貫金盃的現任球王詹尼克·辛納（Jannik Sinner），強勢迎戰上個月剛勇奪法網冠軍的大會第2種子亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）。《NOWNEWS》為您整理這場壓軸大戰的完整賽程、賠率、對戰紀錄與直播平台。

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辛納本屆賽事狀態絕佳，不僅在四強賽直落三擊退傳奇名將諾瓦克·喬科維奇，更手握對戰茲維列夫的9連勝絕對優勢；而首度闖進溫網決賽的茲維列夫，則力拚打破對戰連敗魔咒，挑戰難度極高的法網與溫網「背靠背奪冠」壯舉。

🟡本文重點摘要
 
📍2026溫網男單決賽賽程時間
📍本屆溫網男單決賽參戰2名球員介紹
📍本屆賽會喬科維奇被誰給擊敗了？阿爾卡拉茲為何沒出賽？
📍溫網女單決賽看點是什麼
📍辛納、茲維列夫過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍辛納、茲維列球風特點介紹、溫網男單技戰術分析
📍2026法網男單決賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍辛納、茲維列夫的晉級之路對手名單  

▲溫網男單決賽，尋求衛冕的辛納（Jannik Sinner）將對上茲維列夫（Alexander Zverev）。（圖／美聯社／達志影像）
▲溫網男單決賽，尋求衛冕的辛納（Jannik Sinner）將對上茲維列夫（Alexander Zverev）。（圖／美聯社／達志影像）
2026溫網男單決賽賽程時間

賽事項目 預計開賽時間 (台灣時間) 對戰組合
女子雙打決賽 20:00

郭涵煜H. Guo(CHN) / 克里斯蒂娜·美拉德諾維奇K. Mladenovic(FRA) [10]

 

vs

 

加布里埃拉·達布羅夫斯基G. Dabrowski(CAN) / 路易莎·史蒂芬妮L. Stefani(BRA) [2]
男子單打決賽 23:00

詹尼克·辛納J. Sinner(ITA) [1]

 

vs

 

亞歷山大·茲維列夫A. Zverev(GER) [2]
本屆溫網男單決賽參戰2名球員介紹

▪️詹尼克·辛納（義大利）：大會第1種子、現任世界球王兼溫網衛冕冠軍。今年狀態依舊無懈可擊，目前在溫網已寫下13連勝，本次若順利封王，將達成生涯第100場大滿貫正賽勝利的里程碑。

▪️亞歷山大·茲維列夫（德國）：大會第2種子、現任世界第三。上個月剛在法國網球公開賽斬獲生涯首座大滿貫金盃，徹底蛻變。此前他在溫網從未突破過第四輪，今年一舉撕掉草地不擅長的標籤，生涯首度殺進溫網決賽。

本屆賽會喬科維奇被誰給擊敗了？阿爾卡拉茲為何沒出賽？

▪️諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）：這位擁有7座溫網冠軍的塞爾維亞傳奇，在男單四強賽碰上衛冕軍詹尼克·辛納J，最終被辛納以6：4、6：4、6：4直落三橫掃淘汰。

▪️卡洛斯·阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）：因右手腕傷勢未癒，在賽事正式開打前就已經宣布退出本屆溫網，因此未出賽。

溫網男單決賽看點是什麼？

茲維列夫挑戰終結「九連敗魔咒」：茲維列夫正面臨對戰辛納的9連敗，他能否藉著新科大滿貫冠軍的自信與「無包袱」心態一雪前恥，是全場焦點。

球王辛納的統治力展現：辛納今年在所有大師賽與大滿貫中展現了極高穩定度，他能否在草地聖殿建立起屬於自己的「辛納王朝」，所有人都在看。

茲維列夫對抗抗糖尿病勵志故事：作為4歲就確診第一型糖尿病的選手，茲維列夫必須在局間於大腿注射胰島素來維持血糖，他的意志力與身體狀況將再度面臨五盤大戰的最高考驗。

辛納、茲維列夫過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候？

雙方生涯共交手14次，辛納以 10勝4敗 佔據絕對優勢。最近一次交手是在2026年馬德里公開賽決賽，由辛納以6：1、6：2輕鬆橫掃奪冠。

茲維列夫上一次贏球，需追溯至 2023年的美網公開賽，當時茲維列夫歷經五盤大戰擊敗辛納，自該場比賽後，他已對辛納吞下9連敗且一局未得。

辛納、茲維列夫球風特點介紹、溫網男單技戰術分析

兩人都擁有當今網壇最頂尖的發球大砲能力。茲維列夫身高6呎6吋，發球角度刁鑽且一發極具破壞力；辛納今年溫網發球技術大進化，前六場比賽已狂飆113記ACE球，且在底線具備完美的爆發力與大角度防守移位。

由於倫敦近期天氣炎熱、草地流速變快，決賽將是典型的「發球與接發球」大戰，多拍來回的節奏會變少。英國台維斯盃前隊長史密斯Leon Smith分析，茲維列夫想爆冷奪冠的唯一戰術，就是死守自己的發球局，並盡可能將比賽拖入搶七（Tiebreak），利用搶七的關鍵分去「偷」得勝利。反之，辛納則會持續強攻茲維列夫相對薄弱的二發，並在底線施加高壓。

2026溫網男單決賽賠率與專家選擇

決賽盤口賠率：衛冕冠軍詹尼克·辛納被國際盤口視為奪冠絕對大熱門，獨贏賠率開出讓分盤，3：0直落三獲勝的盤口也相當受到青睞；反觀亞歷山大·茲維列夫則是以巨大下盤（Underdog）的身分迎戰。

專家選擇：BBC專家評審團與前英國一哥魯塞斯基（Greg Rusedski）皆一致預測詹尼克·辛納將會勝出奪冠。不過魯塞斯基也補充，茲維列夫帶著法網奪冠的自信，加上本屆賽事他的正手拍與發球狀態處於巔峰，預期他至少能從球王手中咬下一到兩盤，這將會是一場激烈的史詩多盤大戰，而非輕易的直落三。

台灣地區轉播與線上串流平台

台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：

1.電視轉播頻道

📍愛爾達體育

📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）

2.網路OTT線上串流平台

Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。

ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。

辛納、茲維列夫的晉級之路對手名單

賽事輪次 詹尼克·辛納 Jannik Sinner 亞歷山大·茲維列夫 Alexander Zverev
第1輪 擊敗 米奧米爾·凱茨曼諾維奇 Miomir Kecmanovic  擊敗 亞歷山大·布洛克斯 Alexander Blockx
第2輪 擊敗 努諾·博爾熱斯 Nuno Borges 擊敗 瓦倫丁·羅耶爾 Valentin Royer
第3輪 擊敗 詹森·布魯克斯比 Jenson Brooksby 擊敗 馬科斯·吉隆 Marcos Giron
第4輪 擊敗 望月慎太郎 Shintaro Mochizuki 擊敗 吉里·萊赫奇卡 Jiri Lehecka
八強賽 擊敗 揚-倫納德·斯特魯夫 Jan-Lennard Struff 擊敗 泰勒·佛里茲 Taylor Fritz
四強賽 擊敗 諾瓦克·喬科維奇 Novak Djokovic 擊敗 亞瑟·費利 Arthur Fery
▲2026年溫布頓網球公開賽男單決賽由辛納對決茲維列夫。（圖／翻攝自Wimbledon X）
▲2026年溫布頓網球公開賽男單決賽由辛納對決茲維列夫。（圖／翻攝自Wimbledon X）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...