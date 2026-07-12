2026年溫布頓網球錦標賽男單決賽即將於台灣時間今（12）日晚間11點在中央球場點燃最終戰火！這場萬眾矚目的頂尖對決，由尋求溫網二連霸與生涯第5座大滿貫金盃的現任球王詹尼克·辛納（Jannik Sinner），強勢迎戰上個月剛勇奪法網冠軍的大會第2種子亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）。《NOWNEWS》為您整理這場壓軸大戰的完整賽程、賠率、對戰紀錄與直播平台。
辛納本屆賽事狀態絕佳，不僅在四強賽直落三擊退傳奇名將諾瓦克·喬科維奇，更手握對戰茲維列夫的9連勝絕對優勢；而首度闖進溫網決賽的茲維列夫，則力拚打破對戰連敗魔咒，挑戰難度極高的法網與溫網「背靠背奪冠」壯舉。
🟡本文重點摘要
📍2026溫網男單決賽賽程時間
📍本屆溫網男單決賽參戰2名球員介紹
📍本屆賽會喬科維奇被誰給擊敗了？阿爾卡拉茲為何沒出賽？
📍溫網女單決賽看點是什麼
📍辛納、茲維列夫過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍辛納、茲維列球風特點介紹、溫網男單技戰術分析
📍2026法網男單決賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍辛納、茲維列夫的晉級之路對手名單
2026溫網男單決賽賽程時間
本屆溫網男單決賽參戰2名球員介紹
▪️詹尼克·辛納（義大利）：大會第1種子、現任世界球王兼溫網衛冕冠軍。今年狀態依舊無懈可擊，目前在溫網已寫下13連勝，本次若順利封王，將達成生涯第100場大滿貫正賽勝利的里程碑。
▪️亞歷山大·茲維列夫（德國）：大會第2種子、現任世界第三。上個月剛在法國網球公開賽斬獲生涯首座大滿貫金盃，徹底蛻變。此前他在溫網從未突破過第四輪，今年一舉撕掉草地不擅長的標籤，生涯首度殺進溫網決賽。
本屆賽會喬科維奇被誰給擊敗了？阿爾卡拉茲為何沒出賽？
▪️諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）：這位擁有7座溫網冠軍的塞爾維亞傳奇，在男單四強賽碰上衛冕軍詹尼克·辛納J，最終被辛納以6：4、6：4、6：4直落三橫掃淘汰。
▪️卡洛斯·阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）：因右手腕傷勢未癒，在賽事正式開打前就已經宣布退出本屆溫網，因此未出賽。
溫網男單決賽看點是什麼？
茲維列夫挑戰終結「九連敗魔咒」：茲維列夫正面臨對戰辛納的9連敗，他能否藉著新科大滿貫冠軍的自信與「無包袱」心態一雪前恥，是全場焦點。
球王辛納的統治力展現：辛納今年在所有大師賽與大滿貫中展現了極高穩定度，他能否在草地聖殿建立起屬於自己的「辛納王朝」，所有人都在看。
茲維列夫對抗抗糖尿病勵志故事：作為4歲就確診第一型糖尿病的選手，茲維列夫必須在局間於大腿注射胰島素來維持血糖，他的意志力與身體狀況將再度面臨五盤大戰的最高考驗。
辛納、茲維列夫過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候？
雙方生涯共交手14次，辛納以 10勝4敗 佔據絕對優勢。最近一次交手是在2026年馬德里公開賽決賽，由辛納以6：1、6：2輕鬆橫掃奪冠。
茲維列夫上一次贏球，需追溯至 2023年的美網公開賽，當時茲維列夫歷經五盤大戰擊敗辛納，自該場比賽後，他已對辛納吞下9連敗且一局未得。
辛納、茲維列夫球風特點介紹、溫網男單技戰術分析
兩人都擁有當今網壇最頂尖的發球大砲能力。茲維列夫身高6呎6吋，發球角度刁鑽且一發極具破壞力；辛納今年溫網發球技術大進化，前六場比賽已狂飆113記ACE球，且在底線具備完美的爆發力與大角度防守移位。
由於倫敦近期天氣炎熱、草地流速變快，決賽將是典型的「發球與接發球」大戰，多拍來回的節奏會變少。英國台維斯盃前隊長史密斯Leon Smith分析，茲維列夫想爆冷奪冠的唯一戰術，就是死守自己的發球局，並盡可能將比賽拖入搶七（Tiebreak），利用搶七的關鍵分去「偷」得勝利。反之，辛納則會持續強攻茲維列夫相對薄弱的二發，並在底線施加高壓。
2026溫網男單決賽賠率與專家選擇
決賽盤口賠率：衛冕冠軍詹尼克·辛納被國際盤口視為奪冠絕對大熱門，獨贏賠率開出讓分盤，3：0直落三獲勝的盤口也相當受到青睞；反觀亞歷山大·茲維列夫則是以巨大下盤（Underdog）的身分迎戰。
專家選擇：BBC專家評審團與前英國一哥魯塞斯基（Greg Rusedski）皆一致預測詹尼克·辛納將會勝出奪冠。不過魯塞斯基也補充，茲維列夫帶著法網奪冠的自信，加上本屆賽事他的正手拍與發球狀態處於巔峰，預期他至少能從球王手中咬下一到兩盤，這將會是一場激烈的史詩多盤大戰，而非輕易的直落三。
台灣地區轉播與線上串流平台
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
📍愛爾達體育
📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
辛納、茲維列夫的晉級之路對手名單
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🟡本文重點摘要
📍2026溫網男單決賽賽程時間
📍本屆溫網男單決賽參戰2名球員介紹
📍本屆賽會喬科維奇被誰給擊敗了？阿爾卡拉茲為何沒出賽？
📍溫網女單決賽看點是什麼
📍辛納、茲維列夫過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍辛納、茲維列球風特點介紹、溫網男單技戰術分析
📍2026法網男單決賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍辛納、茲維列夫的晉級之路對手名單
|賽事項目
|預計開賽時間 (台灣時間)
|對戰組合
|女子雙打決賽
|20:00
|
郭涵煜H. Guo(CHN) / 克里斯蒂娜·美拉德諾維奇K. Mladenovic(FRA) [10]
vs
加布里埃拉·達布羅夫斯基G. Dabrowski(CAN) / 路易莎·史蒂芬妮L. Stefani(BRA) [2]
|男子單打決賽
|23:00
|
詹尼克·辛納J. Sinner(ITA) [1]
vs
亞歷山大·茲維列夫A. Zverev(GER) [2]
▪️詹尼克·辛納（義大利）：大會第1種子、現任世界球王兼溫網衛冕冠軍。今年狀態依舊無懈可擊，目前在溫網已寫下13連勝，本次若順利封王，將達成生涯第100場大滿貫正賽勝利的里程碑。
▪️亞歷山大·茲維列夫（德國）：大會第2種子、現任世界第三。上個月剛在法國網球公開賽斬獲生涯首座大滿貫金盃，徹底蛻變。此前他在溫網從未突破過第四輪，今年一舉撕掉草地不擅長的標籤，生涯首度殺進溫網決賽。
本屆賽會喬科維奇被誰給擊敗了？阿爾卡拉茲為何沒出賽？
▪️諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）：這位擁有7座溫網冠軍的塞爾維亞傳奇，在男單四強賽碰上衛冕軍詹尼克·辛納J，最終被辛納以6：4、6：4、6：4直落三橫掃淘汰。
▪️卡洛斯·阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）：因右手腕傷勢未癒，在賽事正式開打前就已經宣布退出本屆溫網，因此未出賽。
茲維列夫挑戰終結「九連敗魔咒」：茲維列夫正面臨對戰辛納的9連敗，他能否藉著新科大滿貫冠軍的自信與「無包袱」心態一雪前恥，是全場焦點。
球王辛納的統治力展現：辛納今年在所有大師賽與大滿貫中展現了極高穩定度，他能否在草地聖殿建立起屬於自己的「辛納王朝」，所有人都在看。
茲維列夫對抗抗糖尿病勵志故事：作為4歲就確診第一型糖尿病的選手，茲維列夫必須在局間於大腿注射胰島素來維持血糖，他的意志力與身體狀況將再度面臨五盤大戰的最高考驗。
辛納、茲維列夫過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候？
雙方生涯共交手14次，辛納以 10勝4敗 佔據絕對優勢。最近一次交手是在2026年馬德里公開賽決賽，由辛納以6：1、6：2輕鬆橫掃奪冠。
茲維列夫上一次贏球，需追溯至 2023年的美網公開賽，當時茲維列夫歷經五盤大戰擊敗辛納，自該場比賽後，他已對辛納吞下9連敗且一局未得。
兩人都擁有當今網壇最頂尖的發球大砲能力。茲維列夫身高6呎6吋，發球角度刁鑽且一發極具破壞力；辛納今年溫網發球技術大進化，前六場比賽已狂飆113記ACE球，且在底線具備完美的爆發力與大角度防守移位。
由於倫敦近期天氣炎熱、草地流速變快，決賽將是典型的「發球與接發球」大戰，多拍來回的節奏會變少。英國台維斯盃前隊長史密斯Leon Smith分析，茲維列夫想爆冷奪冠的唯一戰術，就是死守自己的發球局，並盡可能將比賽拖入搶七（Tiebreak），利用搶七的關鍵分去「偷」得勝利。反之，辛納則會持續強攻茲維列夫相對薄弱的二發，並在底線施加高壓。
2026溫網男單決賽賠率與專家選擇
決賽盤口賠率：衛冕冠軍詹尼克·辛納被國際盤口視為奪冠絕對大熱門，獨贏賠率開出讓分盤，3：0直落三獲勝的盤口也相當受到青睞；反觀亞歷山大·茲維列夫則是以巨大下盤（Underdog）的身分迎戰。
專家選擇：BBC專家評審團與前英國一哥魯塞斯基（Greg Rusedski）皆一致預測詹尼克·辛納將會勝出奪冠。不過魯塞斯基也補充，茲維列夫帶著法網奪冠的自信，加上本屆賽事他的正手拍與發球狀態處於巔峰，預期他至少能從球王手中咬下一到兩盤，這將會是一場激烈的史詩多盤大戰，而非輕易的直落三。
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
📍愛爾達體育
📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
辛納、茲維列夫的晉級之路對手名單
|賽事輪次
|詹尼克·辛納 Jannik Sinner
|亞歷山大·茲維列夫 Alexander Zverev
|第1輪
|擊敗 米奧米爾·凱茨曼諾維奇 Miomir Kecmanovic
|擊敗 亞歷山大·布洛克斯 Alexander Blockx
|第2輪
|擊敗 努諾·博爾熱斯 Nuno Borges
|擊敗 瓦倫丁·羅耶爾 Valentin Royer
|第3輪
|擊敗 詹森·布魯克斯比 Jenson Brooksby
|擊敗 馬科斯·吉隆 Marcos Giron
|第4輪
|擊敗 望月慎太郎 Shintaro Mochizuki
|擊敗 吉里·萊赫奇卡 Jiri Lehecka
|八強賽
|擊敗 揚-倫納德·斯特魯夫 Jan-Lennard Struff
|擊敗 泰勒·佛里茲 Taylor Fritz
|四強賽
|擊敗 諾瓦克·喬科維奇 Novak Djokovic
|擊敗 亞瑟·費利 Arthur Fery