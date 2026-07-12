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▲千千（中間）見到阿翰（左）好心情藏不住。（圖／翻攝自LINE TV）

跨國辦桌《請世界吃桌》在澳洲雪梨完成辦桌挑戰，主持人都感動落淚，不過事後討論分工，隋棠卻強硬和千千交換工作，而下一站即將到日本熊本辦桌，正當導演問有沒有人可以全日文主持時，阿翰突登場，解救所有人的語言危機，見到阿翰，只有千千激動跳起來，其他人都坐定在位置上，形成強烈對比，不少觀眾看了都說，千千一臉「真正的隊友」來了的感覺。《請世界吃桌》最新一集討論分工，隋棠以脫離舒適圈為由，強硬和千千交換工作，千千看似迫不得已只能接受，就在氣氛緊張之際，導演又提到需要全日文主持，此時阿翰驚喜登場，用流利的日文說，自己此次將擔任介紹料理的角色，千千開心到原地彈跳，飛撲到阿翰身邊擁抱他，其他人雖然面露驚訝，但依舊坐在座位上，形成強烈對比。不少觀眾看了都笑說，「千千真的藏不住心情」、「千千看得出來有多愛阿翰，好心情都藏不住」、「一臉就是救星來了」。事實上，千千原本是擔任水腳（幫廚）的位置，但隋棠想到內場學做菜，認為大家應該都要跳脫舒適圈，希望能和千千交換。千千表示接下來是日本場和紐約場，擔心自己英文不好無法應對外場，希望紐約場能交換回來，但隋棠強硬說希望能固定，才能突破自我，帶來感動的結局，最後千千也只能接受，引來不少爭議。