115學年度大學分科測驗原本預計於7月11日至12日舉行，預計3.9萬名考生參加，但因受到巴威颱風強風豪雨影響，大學招聯會日前緊急決議，將考試日期順延兩天，改至7月13日、14日考試。且看考場時程不只同步延期，開放時間也非過往下午2時至4時，而是延後至今（12）日下午4時至6時，提醒家長、考生們別提早跑去撲空。
看考場時間有變！下午4時才開放 別白跑一趟
大考中心提醒，雖然考試日期延後，但考生的應試號碼、考區及試場地點均維持不變。特別注意的是，考量颱風過後各考場學校需要進行環境整理、清潔消毒及試場布置，看考場時間僅限7月12日下午4時至6時開放，並非過往習慣的下午2時開始，考生與家長別太早到恐白等。
分科測驗調整至7月13日（周一）及7月14日（周二）辦理，各科考試時程如下：
7月13日（一）：物理、化學、數學甲、生物
7月14日（二）：歷史、地理、數學乙、公民與社會
根據統計，今年選考人數最多的科目是數學甲（約2.2萬人），其次為化學（約2萬人）；生物選考人數最少，約1.3萬人。
今年首度上路！電子偵測、手機規定更嚴格
為確保考試公平性並防止電子舞弊，今年大考中心祭出多項新規定，包括首度增列偵測措施，試務人員於必要時，可對考生進行電子及金屬探測。
且明確禁止攜帶穿戴式裝置，嚴禁攜帶智慧型眼鏡、智慧型手錶、手環等具通訊或儲存功能的產品進入試場。
此外，手機必須完全關機，考生進入試場後，應將手機完全關機，若手機發出聲響或震動（包含收到國家級警報），均視為違規處理。
考前3重點別忘了！一定要提早出門
3.9萬名考生將上考場，考試兩天建議提早出門，尤其颱風過後路面可能濕滑或有交通狀況，建議預留充足交通時間，避免遲到、影響考試。
也要記得攜帶身分證正本等有效證件，並提前查詢座位，考生可先至大考中心網站「考試訊息」查覽試場平面圖，確認應試位置。
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大考中心提醒，雖然考試日期延後，但考生的應試號碼、考區及試場地點均維持不變。特別注意的是，考量颱風過後各考場學校需要進行環境整理、清潔消毒及試場布置，看考場時間僅限7月12日下午4時至6時開放，並非過往習慣的下午2時開始，考生與家長別太早到恐白等。
分科測驗調整至7月13日（周一）及7月14日（周二）辦理，各科考試時程如下：
7月13日（一）：物理、化學、數學甲、生物
7月14日（二）：歷史、地理、數學乙、公民與社會
根據統計，今年選考人數最多的科目是數學甲（約2.2萬人），其次為化學（約2萬人）；生物選考人數最少，約1.3萬人。
為確保考試公平性並防止電子舞弊，今年大考中心祭出多項新規定，包括首度增列偵測措施，試務人員於必要時，可對考生進行電子及金屬探測。
且明確禁止攜帶穿戴式裝置，嚴禁攜帶智慧型眼鏡、智慧型手錶、手環等具通訊或儲存功能的產品進入試場。
此外，手機必須完全關機，考生進入試場後，應將手機完全關機，若手機發出聲響或震動（包含收到國家級警報），均視為違規處理。
3.9萬名考生將上考場，考試兩天建議提早出門，尤其颱風過後路面可能濕滑或有交通狀況，建議預留充足交通時間，避免遲到、影響考試。
也要記得攜帶身分證正本等有效證件，並提前查詢座位，考生可先至大考中心網站「考試訊息」查覽試場平面圖，確認應試位置。