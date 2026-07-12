我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多員工待遇有多好？他做40年存款破3千萬：還買房、出國

自1986年就進入好市多工作，資歷長達40年，其時薪為32.9美元（約新台幣1056元）。但令人驚訝的是，他的退休帳戶竟有超過100萬美元（約新台幣3211萬元）存款。

▲亞利桑納州土桑（Tucson）有位年齡60歲的收銀員巴扎爾（Tony Barzar），自1986年就進入好市多工作，資歷長達40年，退休帳戶存款突破100萬美元（約新台幣3211萬元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

不只與家人在2009年買下擁有三房兩衛，並附有游泳池的房子，過去十年裡全家還到歐洲旅遊兩次。好市多的待遇也讓巴扎爾不忍退休，表示「我是可以退休，但退休之後能做什麼呢？好市多一直對我很好」。

好市多不只薪水好！神級福利把員工當家人

▲今年好市多（Costco）「黑色購物節」將於11月20日起正式登場，活動為期1週，一直到11月26日才結束，讓會員天天爽搶便宜。（圖／記者陳明中攝）

除了薪資提升以外，最大重點就是好市多的員工福利。根據巴扎爾解釋，去年他的家庭發生劇變，妻子不幸被診斷出罹患腦癌，過程中經歷3次重大手術，但醫療費用幾乎全由公司保險負擔，公司還允許他請快1年的帶薪假照顧家人，並提供心理諮詢。

▲好市多大方對待員工，甚至替資深員工設立「文化教練」（culture coach）職位，讓經驗老道的員工也可以成為新人導師，傳承企業文化。（示意圖／翻攝自臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」）

員工也不想離職！好市多超賺營收狂增：股價暴漲2000%

美國賣場好市多（Costco）以優於同業的待遇與穩定的職場環境聞名，不少員工做到退休也不想走，近期就有名，使得上千名第一線員工不願離職，累積超過百萬美元的資產。根據《華爾街日報》報導，好市多的福利與待遇，向來遠勝其他零售業者，亞利桑納州土桑（Tucson）有位年齡60歲的收銀員巴扎爾（Tony Barzar），巴扎爾靠著這份薪水，據了解，巴扎爾在1986年加入好市多工作，並從停車場推購物車基層做起，當時時薪僅有5.85美元（約台幣187元），但薪資一步步往上升，甚至一度有機會當上主管，卻因熱愛服務顧客而婉拒升遷機會，並一路做了40年。巴扎爾之所以願意奉獻人生在好市多，巴扎爾的待遇並非特例，根據好市多財務長Gary Millerchip表示，美國好市多有好幾千名員工，其退休帳戶存款都超過100萬美元，公司相信對員工的投入，能讓員工有意願長期留任，甚至替資深員工設立「文化教練」（culture coach）職位，讓經驗老道的員工也可以成為新人導師，傳承企業文化。根據報導指出，好市多離職率相當低，。根據麥肯錫研究，流出一位一線員工，企業平均得多花費1萬美元成本，這也是為何許多企業如此看重老員工的緣故。值得一提的是，好市多過去20年不只營收持續成長，經歷過金融海嘯後，股價更是一飛沖天，至今漲幅已高達2000%，證明投資員工確實能帶來更好的商業回報，創造員工、顧客與企業三贏的經營模式。