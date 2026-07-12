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巴威3度重整衝巔峰 最終登陸中國

▲巴威颱風歷經3次強度巔峰，近中心風速達每秒60公尺，暴風半徑380公里。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

巴威雨灌竹苗、沿海颳14級陣風 成功掀9.3公尺巨浪

▲巴威颱風雖然遠離，但在西南風環境下，中南部仍有不定時降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威遠離風雨趨緩 下周仍要防午後大雨

今年第9號颱風巴威（國際命名：Bavi）影響告一段落，中央氣象署回顧巴威發展歷程，途中歷經3次強度巔峰，雖然沒有登陸，但也讓竹苗山區累積雨量突破700毫米，沿海普遍出現9至10級強陣風，隨著颱風遠離，今起風雨趨緩，轉受西南風及南方水氣影響，中南部、午後各地仍有局部大雨或短延時豪雨機率。巴威颱風7月2日生成後進入第一波快速發展期，7月3日成為強烈颱風，7月4日發育趨緩維持強度，7月5日出現「雙眼牆」結構，7月6日重整後達到強度2次巔峰，7月7日結構又再重整，7月9日達第3次巔峰，近中心風速達每秒60公尺，7月10日進入海溫較低的環境後減弱為中颱，7月12日成為輕颱。路徑方面，巴威颱風生成後，就受到太平洋高壓導引，從關島附近一路往西移動，7月9日高壓減弱後，巴威颱風逐漸轉往西北方，7月10日抵達台灣東方，7月11日通過台灣北部外海，最後登陸中國。氣象署科長林伯東提及，巴威颱風影響期間，替「竹苗山區」帶來最多雨勢，其次是「台中、雲林山區」，7月9日0時至7月12日8時統計雨量，苗栗縣拉庫斯770.5毫米，新竹縣白蘭743毫米，台中市雪山橋608毫米，桃園市蘇樂559毫米，雲林縣草嶺石壁553毫米，新北市福山468毫米。風力方面，巴威颱風在台灣各沿海普遍帶來9至10級強陣風，恆春半島、蘭嶼最大陣風來到14級、彭佳嶼12級，基隆、梧棲、東吉島、新屋則各有10級的最大陣風；浪高部分，巴威颱風曾替台東成功帶來9.3公尺大浪、台東8.1公尺、蘭嶼7.1公尺。林伯東提醒，今天整體風雨趨緩，風場轉為西南風，迎風面中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，中南部山區有局部大雨，北部、宜蘭也有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，要注意局部較大雨勢發生的機率。周一、周二（7月13日至7月14日）南方水氣北移，南部、台東有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部地區有局部大雨或短延時豪雨、其他山區有局部大雨發生的機率。