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英格蘭在2026年美加墨世界盃8強戰以2：1逆轉挪威，成功闖進4強，賽後除了貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度成為焦點，全隊球員手搭肩、面向看台與球迷一起高唱《Wonderwall》的畫面，也成為本屆世界盃最具情緒張力的場景之一。這首由英國搖滾樂團Oasis在1995年推出的經典歌曲，原本就是英國流行文化代表作，如今隨著英格蘭一路挺進，加上Oasis復出巡演熱潮，意外成為英格蘭球迷新的世界盃應援神曲。英格蘭球員賽後與球迷合唱的歌曲，是Oasis代表作《Wonderwall》。這首歌自1995年發行後，長年存在於英國大眾文化中，不只是酒吧、音樂節與球迷聚會常見歌曲，也是許多英國人共同記憶裡的旋律。本屆世界盃開踢前，各參賽國被要求提交賽前、賽後可在球場播放的歌單。英格蘭選入的歌曲中，除了近年球迷最熟悉的Neil Diamond名曲《Sweet Caroline》，還包括披頭四（The Beatles）的《Hey Jude》，以及Oasis的《Wonderwall》。過去幾年，《Sweet Caroline》幾乎是英格蘭贏球後的固定配樂，但本屆世界盃期間，《Wonderwall》正在悄悄接棒。尤其英格蘭擊敗克羅埃西亞後，全場球迷大合唱的畫面引發熱議，讓這首歌重新與英格蘭足球產生強烈連結。《Wonderwall》在本屆世界盃成為話題，與Oasis復出巡演熱潮密不可分。Oasis原本就是英國最具代表性的搖滾樂團之一，《Wonderwall》更是他們最具辨識度的作品。隨著樂團重返大眾視野，這首歌也再度獲得不同世代球迷關注。英格蘭隊將《Wonderwall》列入官方歌單，剛好踩中這波文化回潮。當它在世界盃賽場響起，不只讓老歌迷有共鳴，也讓年輕球迷透過足球重新認識這首經典歌曲。這段合唱畫面不只打動球迷，也讓英格蘭球員印象深刻。隊長凱恩（Harry Kane）曾表示，能在大賽舞台與球迷一起唱《Wonderwall》，是他穿上英格蘭球衣以來最喜歡的時刻之一。他也提到，雖然球隊不能太早得意忘形，但那種與球迷之間的情感連結，非常特別。門將皮克福德（Jordan Pickford）也表示，球員會受到球迷熱情帶動，當英格蘭球迷大批進場支持，這股能量會讓球隊越踢越有動力。中場賴斯（Declan Rice）同樣提到，在美國賽場與球迷一起唱《Wonderwall》，是很難用言語形容的感受，也讓他更加體會代表英格蘭參加大賽的榮耀。英格蘭歌單中還有一首《Hey Jude》也很有話題性，因為貝林漢姆名字正好是Jude，球迷很容易把這首歌與他連結。不過，若說《Hey Jude》更像貝林漢姆個人熱度的延伸，那麼《Wonderwall》則更像英格蘭全隊與球迷共同擁有的旋律。這也是《Wonderwall》能成為世界盃新應援神曲的原因：它足夠經典，幾乎所有人都會唱；它足夠英國，能代表球迷文化；它也足夠有情緒，能在贏球後把球員和球迷拉進同一個畫面裡。