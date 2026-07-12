台61線淡江大橋位處淡水河口，巴威颱風期間風力超過行車安全標準，統計11日最大平均風速達9級、最大陣風為10級。公路局為維護用路人安全已於7月10日夜間辦理淡江大橋預警性封閉。今（12）日清晨巴威颱風遠離，公路局立即辦理橋梁檢查，初步巡查安全無虞，將俟檢查完成及橋面清理後儘速開放通車。
公路局已持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。
公路局也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，另因颱風期間風勢強勁、豪雨易造成路面積水、樹木倒塌及飛散物掉落，騎乘機車或自行車風險大幅增加，請民眾儘量避免外出。
共同守護自身與他人的交通安全，亦請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。
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公路局也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，另因颱風期間風勢強勁、豪雨易造成路面積水、樹木倒塌及飛散物掉落，騎乘機車或自行車風險大幅增加，請民眾儘量避免外出。
共同守護自身與他人的交通安全，亦請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。