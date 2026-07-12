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美伊衝突持續升高。美國軍方當地時間11日晚間宣布，已對伊朗展開本週第三波空襲，作為回應伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）攻擊一艘航經荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的商船。隨後，伊朗南部多地陸續傳出爆炸聲，包括擁有核電廠的布什爾（Bushehr）附近地區，令外界擔憂中東局勢進一步惡化。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗革命衛隊當天「公然攻擊」一艘懸掛賽普勒斯國旗、正通過荷姆茲海峽的貨櫃船，造成一名船員失蹤，因此美軍於美東時間晚間7時15分展開新一輪軍事打擊，行動目前仍在持續。中央司令部指出，伊朗此前在商船遇襲事件後，曾有機會透過雙方達成的諒解備忘錄（Memorandum of Understanding）展現遵守承諾的態度，但德黑蘭「再次失敗」。聲明強調，此次軍事行動是依據美國總統川普（Donald Trump）的指示執行，目的是讓伊朗付出「沉重代價」。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在社群平台發文表示：「伊朗做出了錯誤的選擇，現在必須付出代價。」另一方面，伊朗官方媒體報導，美軍空襲後，南部多座城市於當地時間12日凌晨陸續傳出爆炸聲。伊朗國營Press TV指出，布什爾及阿薩盧耶（Asaluyeh）發生爆炸；國營媒體IRIB則稱，阿巴斯港（Bandar Abbas）及西里克（Sirik）也傳出爆炸；半官方《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）則表示，位於波斯灣的格什姆島（Qeshm Island）同樣聽見爆炸聲。其中，布什爾市郊設有伊朗唯一運作中的核能發電廠，使當地局勢格外受到國際關注。目前尚不清楚爆炸是否直接波及核電設施，也未有傷亡或損失資訊。針對商船遇襲事件，伊朗革命衛隊則宣稱，遭攻擊的貨櫃船行經荷姆茲海峽時使用「未經授權的航道」，因此採取行動攔截，並未承認是無差別攻擊商船。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，約有全球五分之一原油經由此航道出口。近期商船頻遭攻擊，加上美伊互相報復，已引發市場對全球能源供應及區域安全的高度憂慮。