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2026年美加墨世界盃8強賽即將登場，衛冕軍阿根廷將對上瑞士，不過場外焦點仍圍繞在裁判判罰爭議。阿根廷後衛利桑德羅・馬丁尼茲（Lisandro Martinez）賽前受訪時，被問到如何看待本屆世界盃裁判執法水準，他直接表示裁判「做得非常出色」，甚至反嗆部分爭議是媒體製造出來的。由於阿根廷此前才在淘汰賽捲入VAR與12碼判罰爭議，這番話也被外界解讀頗有「得了便宜還賣乖」的味道。馬丁尼茲被問到本屆世界盃裁判表現時表示：「我覺得他們做得非常出色。有些爭議是你們製造出來的，有時就是這樣。我們只關心在場上拿出最好表現，別無其他。」不過，阿根廷本屆世界盃並非第一次被捲入判罰討論。此前對埃及的淘汰賽，阿根廷雖然驚險晉級，但比賽中多次VAR判決與禁區接觸引發爭議，包括埃及進球被取消、薩拉赫（Mohamed Salah）相關12碼訴求未獲判罰等，都讓外界質疑判罰尺度。埃及方面賽後也曾表達不滿，使阿根廷「是否獲得判罰保護」成為話題。因此，當馬丁尼茲如今公開力挺裁判，並將爭議歸因於媒體製造，自然更容易引發討論。站在阿根廷角度，這是球員賽前穩定軍心、拒絕陷入場外雜音的發言；但站在對手球迷與中立觀眾角度，這樣的回應恐怕很難讓爭議降溫，反而更像是在火上加油。談到接下來對瑞士的8強戰，馬丁尼茲則收起火藥味，強調阿根廷會尊重對手。他表示，瑞士能走到這一步，代表球隊具備相當實力，阿根廷也已經研究過瑞士對哥倫比亞的比賽內容。他認為瑞士身體對抗強、定位球威脅大，而且有自己想踢的風格，這會是一場精彩比賽，因為兩隊都想踢出足球內容。阿根廷一路走到8強，仍是本屆奪冠熱門之一，但衛冕軍光環之外，判罰爭議也持續跟著他們前進。