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2026年世界盃8強戰的最終戰，由阿根廷迎戰瑞士，梅西（Lionel Messi）此役再度率領阿根廷出征，成為世界盃史上淘汰賽出場次數最多的球員。究竟梅西人氣有多高？兩個場邊花絮就能明白。100歲高齡的美國網紅阿嬤卡納（Pauline Kana）再次現身看台，高舉「梅西是我的英雄」標語，成為全場焦點；而在球員通道內，一名小球童見到梅西時更忍不住脫口而出：「我愛你，梅西。」阿根廷隊長則以招牌微笑回應，再度展現親民形象。現年39歲的梅西，本場比賽繼續以隊長身分領軍出征。當他踏入球場的那一刻起，便再度於世界盃百年的歷史長卷中寫下新頁。這是梅西職業生涯在世界盃淘汰賽階段的第15次出場，成功超越了德國傳奇神鋒克洛澤（Miroslav Klose）保持的14次紀錄，成為世界盃歷史上參加淘汰賽場次最多的球員。在過去參與的3場世界盃8強賽中，梅西留下了1勝1平1負、2度率隊晉級的紀錄，並累積1進球1助攻。而今天這場深具歷史意義的8強賽開賽後，阿根廷也迅速展現衛冕的底蘊，靠著梅西在上半場一次神準的角球送出助攻，幫助中場大將麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）高高躍起頭槌破網，順利幫助阿根廷取得1：0的領先優勢。梅西除了在場上展現的主宰力，球場內外與球迷的溫馨互動也引發全網熱議。在賽前的球員通道內，一名牽著球員入場的小球童，在見到心中的偶像梅西時，忍不住用西班牙語大喊：「我愛你，梅西。」，球王聽到後也立刻停下腳步，露出了極具親和力的招牌溫暖微笑。而看台上最引人注目的，莫過於在社群平台上以「Gangster Granny」聞名全球、常與孫子羅斯（Ross Smith）拍攝短影音的100歲老奶奶保琳·卡納（Pauline Cana）。這位百歲鐵粉今天再度被捕捉到高舉著手寫標語：「梅西是我的英雄」。事實上，保琳阿嬤與梅西的世足情緣早已流傳多年。2024年美洲盃時，她就曾現場舉牌「梅西，願意娶我嗎？」逗笑球王並獲得揮手回應；本屆小組賽對陣奧地利時，她也以「100歲梅西球迷」的看板爆紅。如今到了關鍵8強賽，她依舊沒有缺席。