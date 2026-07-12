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2026年美加墨世界盃8強戰，英格蘭在落後逆境下展現強大韌性，最終以2比1逆轉擊敗挪威，驚險搶下4強門票。這場勝利不僅讓三獅軍團持續向巔峰邁進，更讓他們在本屆世界盃拉出了一波勢不可擋的「4連勝」，直接追平自1966年本土世界盃以來的隊史最長連勝紀錄。隨著賽事深入，那句熟悉的口號「足球要回家了嗎？（Football's coming home）」再次響徹雲霄，而由貝林漢姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）領軍的新世代英格蘭，似乎也逐漸拼湊出屬於他們的「奪冠密碼」。英格蘭在本屆世界盃近4場比賽中無往不利，分別在小組賽以2比0擊敗巴拿馬、32強賽2比1淘汰民主剛果、16強賽頂住壓力3比2力退地主墨西哥，緊接著在8強戰2比1逆轉挪威。這是英格蘭自1966年以來，在單屆世界盃締造的最長連勝紀錄。回顧當年，英格蘭在本土世界盃打出史詩般的5連勝，並一路過關斬將奪下隊史唯一一座大力神盃，寫下最光輝的一頁。如今三獅軍團再次於淘汰賽連過難關，自然讓全球英格蘭球迷滿懷期待，這是否會是另一段冠軍神話的開端。英格蘭陣容過去從不缺星光，但常被外界詬病在最關鍵的時刻缺乏「能隻手遮天決定比賽」的關鍵先生。本屆世界盃，年僅22歲的貝林漢姆徹底打破了這個刻板印象。在8強戰面對挪威陷入落後的絕境下，貝林漢姆先是在正規時間挺身而出扳平比數，接著又在延長賽靠著敏銳的前鋒嗅覺補射破網，梅開二度將球隊送進4強。他最大的價值不僅在於進球，更在於當比賽最緊繃時，他敢於主動承擔勝負。凱恩依舊是不可或缺的經驗支點、賴斯（Declan Rice）負責穩定中場、薩卡（Bukayo Saka）在邊路撕裂防線，但真正讓這支英格蘭擁有「大賽答案」的人，絕對是貝林漢姆。除了先發球星的發揮，英格蘭本屆的另一大優勢在於深不可測的板凳深度。對挪威一戰，替補上陣的斯彭斯（Djed Spence）用極具侵略性的速度與突破頻頻製造威脅，而羅傑斯（Morgan Rogers）的致命遠射更間接創造了貝林漢姆的致勝補射。在今年擴編為48隊體制的世界盃中，冠軍球隊最多必須踢滿8場比賽，對體能與輪換陣容的考驗比以往更加嚴苛。英格蘭已經證明他們不僅先發陣容豪華，板凳席上同樣有足夠的武器能隨時上陣改變比賽節奏。「Football's coming home」這句口號多年來讓英格蘭球迷又愛又怕。過去有太多次期待落空的痛苦回憶，讓這句話逐漸帶了點自嘲的意味。但這一次，憑藉著追平60年紀錄的氣勢、無懼逆境的球隊韌性，以及擁有能主宰戰局的超級巨星，英格蘭確實有足夠的理由相信，足球這次或許真的在回家的路上了。