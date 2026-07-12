巴威颱風今（12）日凌晨解除海上、陸上颱風警報，台鐵公司報告，今(12)日平溪線7時起、深澳線上午8時恢復正常行駛，內灣線則因為沿線3處邊坡土石滑落，預計今日17時完成搶修後行駛。
中央氣象署表示，今天上午5點30分已解除陸上颱風警報，並將於8點30分解除海上颱風警報，對台灣影響結束。
台鐵表示，據中央氣象署最新氣象資訊研判，今日西部幹線（基隆=潮州）、東部幹線（樹林=花蓮=台東）、南迴線（新左營=台東）均正常行駛。
至於支線部分，平溪線經全力搶修且預估雨量將於上午7時起低於行動值，今日自4712次(八堵07:32開)、4813次(菁桐09:09開)起恢復全線行駛。
深澳線自4807次(瑞芳08:25開)、4814次(八斗子08:46開)起恢復正常行駛。
內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計今日17時完成搶修，竹中=內灣間8至17時辦理公路接駁作業；其他支線正常行駛。
而觀光列車，如藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星正常行駛。
列車運行狀況 民眾可上網查詢
乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵公司官方網站、台鐵公司24小時旅客服務電話，或各就近車站查詢。
民眾若有退票需求，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
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台鐵表示，據中央氣象署最新氣象資訊研判，今日西部幹線（基隆=潮州）、東部幹線（樹林=花蓮=台東）、南迴線（新左營=台東）均正常行駛。
至於支線部分，平溪線經全力搶修且預估雨量將於上午7時起低於行動值，今日自4712次(八堵07:32開)、4813次(菁桐09:09開)起恢復全線行駛。
深澳線自4807次(瑞芳08:25開)、4814次(八斗子08:46開)起恢復正常行駛。
內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計今日17時完成搶修，竹中=內灣間8至17時辦理公路接駁作業；其他支線正常行駛。
而觀光列車，如藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星正常行駛。
列車運行狀況 民眾可上網查詢
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民眾若有退票需求，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。