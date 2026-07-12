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2026美加墨世界盃最後一場8強半準決賽火熱開踢，由衛冕軍阿根廷迎戰瑞士。開賽僅10分鐘，阿根廷就靠著當家巨星梅西（Lionel Messi）精準的角球助攻，由中場大將麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破網，迅速取得1：0的領先優勢。這是梅西世界盃生涯第10次助攻，讓他位居賽史進球王和助攻王，寫下4大紀錄。比賽開局，瑞士隊其實展現了相當積極且充滿活力的攻勢，一度讓局面顯得開放。然而，比賽進行到第10分鐘時，梅西從左側開出一記極具威脅的外旋角球，身高僅約175公分的麥卡利斯特在禁區內準確判斷落點，從前柱躍起將球頂進球門，給予了瑞士隊沉重的一擊。意外的提早失球迫使瑞士必須重新思考比賽計畫。阿根廷在取得領先後，並未急於採取高壓逼搶尋求第二個進球，而是展現出衛冕軍的沉穩。他們耐心地傳導控球、主導比賽節奏，並等待瑞士隊在急於反撲而暴露出防線空檔時，伺機發動致命一擊。瑞士隊雖然在第20分鐘由索烏（Djibril Sow）在禁區外嘗試了一腳低平遠射，但被阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）輕鬆沒收。這記價值連城的角球助攻，不僅幫助阿根廷先馳得點，更讓梅西的個人生涯數據再度迎來歷史性的突破。根據 Opta 與官方數據統計，梅西憑藉此戰狂刷了多項世界盃紀錄。首先梅西在世界盃生涯累積的10次助攻中，分別精準地送給10位不同的阿根廷隊友破門。其次，在這10次世界盃助攻中，有高達7次是出現在高壓的淘汰賽階段，展現出他越是關鍵時刻越能發揮影響力的特質。第三點，梅西在本屆世界盃的狀態極度火熱，至今已狂轟8顆進球並送出2次助攻，在本屆每一場出賽中都有直接參與進球的紀錄。最後， 梅西在32場世界盃出賽中，總計貢獻了21顆進球與10次助攻（共製造31顆進球），目前在世界盃歷史的「射手榜」與「助攻榜」雙雙高居歷史第一。