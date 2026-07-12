巴威颱風搶吃泡麵，民眾注意家中是否留有致癌油中鏢泡麵。中聯油脂致癌沙拉油影響，味王公司雲林大埤廠使用到福懋油脂的問題油品製作泡麵。已確認公布8款下架泡麵清單，紅燒牛肉湯麵、原汁牛肉湯麵、辣辣麻辣燙湯麵，袋裝、碗裝都可以退貨嗎？退錢至今年8月31日一覽。
紅燒牛肉麵中鏢致癌油包！味王「8款泡麵」下架退貨至8/31
味王公司聲明表示，接獲福懋油脂公司通知4月採購的「益康大豆沙拉油18KG」不符法規，第一時間即啟動緊急應變機制，全面清查受影響產品與批號，立即停用福懋油脂公司所有大豆油品，也立即停止相關半成品及成品出貨，並主動向主管機關通報，配合啟動回收作業。
味王「8款泡麵」下架！退貨方式一覽
◾️原汁牛肉湯麵：袋裝
◾️紅燒牛肉湯麵：袋裝／碗裝
◾️十三香麻辣拌麵：袋裝／碗裝
◾️燻香素雞湯麵：桶裝
◾️金味王紅燒牛肉麵：碗裝
◾️素食麵：袋裝
◾️辣辣麻辣燙湯麵：袋裝
◾️辣辣海鮮湯麵：袋裝
味王公司表示，消費者若購買到相關產品，可持發票或產品實體商品，自即日起至8月31日前，向原購買通路辦理退貨。
味王深感歉意，強調已依《食安法》規定啟動回收作業。其他王子麵、速食麵等產品，未使用該批油品，品質安全無虞，承諾將加強原料驗收及監測，以確保食品安全。
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味王公司聲明表示，接獲福懋油脂公司通知4月採購的「益康大豆沙拉油18KG」不符法規，第一時間即啟動緊急應變機制，全面清查受影響產品與批號，立即停用福懋油脂公司所有大豆油品，也立即停止相關半成品及成品出貨，並主動向主管機關通報，配合啟動回收作業。
味王「8款泡麵」下架！退貨方式一覽
◾️原汁牛肉湯麵：袋裝
◾️紅燒牛肉湯麵：袋裝／碗裝
◾️十三香麻辣拌麵：袋裝／碗裝
◾️燻香素雞湯麵：桶裝
◾️金味王紅燒牛肉麵：碗裝
◾️素食麵：袋裝
◾️辣辣麻辣燙湯麵：袋裝
◾️辣辣海鮮湯麵：袋裝
味王公司表示，消費者若購買到相關產品，可持發票或產品實體商品，自即日起至8月31日前，向原購買通路辦理退貨。
味王深感歉意，強調已依《食安法》規定啟動回收作業。其他王子麵、速食麵等產品，未使用該批油品，品質安全無虞，承諾將加強原料驗收及監測，以確保食品安全。
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