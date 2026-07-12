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無畏颱風！台中漢神洲際成中部唯一營業百貨 櫃姐安危引熱議

▲巴威颱風來襲，台中漢神洲際購物廣場延後一小時，於中午12點開門營業，引發熱議。（示意圖／資料照片）

網友抱不平刷負評！漢神洲際Google評價掉至2.9星

▲台中漢神洲際購物廣場Google負評2.9星。（圖／翻攝自Google評價）

大賺颱風財？台中漢神洲際購物廣場：沒有強制出勤

巴威颱風襲台，全台各地包括SOGO、台北101購物中心等，多決定7月11日周六暫停營業一天。而台中漢神洲際購物廣場，卻成了中部唯一營業百貨公司，不少櫃姐抱怨冒著風雨上班、遷怒逛街民眾，館方也遭眾人質疑不顧員工安危引起熱議；Google評價掉至2.9星被刷不少負評。官方回應表示，強調尊重品牌櫃位，沒有強制出勤。巴威颱風來勢洶洶，有民眾發現，台中漢神洲際購物廣場是中部唯一營業的百貨公司，質疑是否不顧櫃姐安危？網友紛紛到官方粉專留言：「員工好可憐」、「咕嚕咕嚕」、「這麼可怕的颱風天還要人家去上班」，甚至比對「新光業績龍頭都暫停營業了，你們還營業」，揚言抵制。不願具名的櫃姐表示，「市府已宣布停班停課，代表通勤具有高度危險性，其他百貨皆在今日展現企業良心配合防疫防颱，唯獨漢神洲際堅持開門，無異於要求員工冒著風雨與生命危險上工。」據了解，而實際上，台中漢神洲際也在開門後於百貨美食街瞬間湧現人潮，不少民眾出門逛街、吃飯；截至昨日下午3點，湧入約1萬5000多人。不過對比一般假日，大約累積5、6萬人入館，颱風天人流明顯不多。《NOWNEWS今日新聞》記者查詢台中漢神洲際購物廣場現在Google評價，赫見目前僅剩2.9星。翻開至今24小時內的最新評論，多見網友替員工抱不平，狠刷一顆星或兩顆星。網友怒轟「颱風天全台中就你們營業，不體諒員工」。不過也有人幫補五顆星表示「讓我們的颱風天週休假期還是有地方走走逛逛吃吃美食」、「颱風天最適合逛的地方」、「今天有去漢神，非常感恩及感謝有上班的工作人員，你們真的辛苦了！」根據《TVBS》昨（11）日報導，然而，今（12）日各大社群平台仍見許多民眾熱議。對此，