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2026美加墨世界盃準決賽即將迎來「火星撞地球」的焦點大戰，由目前高居國際足總（FIFA）積分榜首的法國迎戰防守堅不可摧的西班牙。然而在賽前，西班牙前首相拉荷義（Mariano Rajoy）的一篇專欄文章卻引發軒然大波，他在誇讚法國隊實力堅強之餘，竟冷不防地開了一個「地獄梗」，大酸法國隊陣中「沒有法國人」。包括《隊報》（L'Équipe）在內的多家權威足球媒體轉發，認為這是「種族歧視言論」。根據法國媒體《RMC》報導，西班牙前首相拉荷義在《El Debate》發表的專欄文章中，先是大力讚揚了順利晉級四強的西班牙「鬥牛士軍團」，隨後將話題轉向了即將在達拉斯交手的勁敵法國隊。拉荷義表示：「接下來的比賽會發生什麼？這問題很難回答。我們需要記住的是，法國隊曾兩度奪得世界盃冠軍，並且是上屆亞軍。他們在本屆世界盃贏下所有比賽，目前高居FIFA積分榜首位，陣容實力處於極高水準。」然而，拉荷義隨後話鋒一轉，留下一句充滿爭議的評論：「而且，這還是在沒有法國人的情況下。並且他們踢得非常好，將會是一個可怕的對手。」這番暗諷法國隊陣容高度依賴非裔與移民後裔球員的言論，立刻在各大足球論壇炸開鍋。許多華語網友紛紛笑稱這是最高級的「地獄梗」，留言表示：「笑死了好能陰陽」、「真相總是傷人的快刀」、「人家只是說了實話」。甚至有網友調侃：「都踢出去法國隊就剩3人了，打籃球都不夠」，不過也有人反擊指出西班牙隊內同樣有少數歸化與非裔球員。撇除場外的政治口水，這場法西之戰絕對是本屆賽事最高水準的較量。法國隊目前展現出驚人的進攻火力，隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）勢不可擋，以8個進球與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）並列射手榜首位；此外，登貝萊（Ousmane Dembele）也已攻入5球，奧利塞（Michael Olise）則送出5次助攻。橫亙在法國隊面前的，是本屆賽事至今的最佳防線。由拉波爾特（Aymeric Laporte）與庫巴西（Pau Cubarsi）組成的中後衛搭檔默契十足，西班牙隊至今僅在對陣比利時的比賽中丟失過1球。面對外界的各種聲浪，法國足協主席迪亞洛（Philippe Diallo）在接受《隊報》專訪時顯得相當氣定神閒。他表示目前正是法國足球的黃金時代，對於打進四強感到自豪，但也強調球隊的目標不僅於此。談到本次世界盃的表現與隊長姆巴佩，迪亞洛大力讚賞：「他是一個聰明的孩子，充分履行著隊長職責。我總能感受到他對法國隊真摯的熱愛。」迪亞洛也透露，足協的首要任務就是為球隊提供最好的後勤條件，即使面對昂貴的支出，他仍對球隊目前的大本營安排感到非常滿意。這場頂級對決誰能笑到最後，全球球迷拭目以待。