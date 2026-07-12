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2026年世界盃8強淘汰賽，「三獅軍團」英格蘭雖然歷經延長賽血戰，艱難地以2：1逆轉氣走北歐黑馬挪威，涉險挺進4強。英格蘭德籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）卻在賽後訪問中公開痛批全隊表現「令人無法滿意」，這讓今晚梅開二度的頭號功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）無法接受，直接在媒體面前用不耐煩的字眼隔空回懟主教練，將帥不和的矛盾徹底檯面化。本場對決英格蘭贏得驚心動魄，上半場先遭挪威攻破大門，下半場更險些被灌進第二球，後因VAR判定挪威犯規在先無效，場面上數度陷入極度被動。儘管英格蘭靠著貝林漢在延長賽開局的制勝進球驚險完成逆轉，但圖赫爾賽後卻絲毫沒有晉級四強的喜悅。圖赫爾在賽後受訪時黑著臉公開對球隊開砲：「進入四強的結果當然很好，這很棒。但我對球隊的整體表現『完全不滿意』。是我們自己把比賽踢得如此艱難。」圖赫爾近一步表示：「球員的精神投入沒有問題。但從我們的比賽方式和場上內容來看，英格蘭今晚踢得非常草率，出現了太多低級的技術失誤，進攻節奏不夠快，戰術執行也缺乏持續性。老實說，今天我們確實有些幸運。」這番「贏球還被公開洗臉」的言論，隨即傳到了剛在場上燃燒殆盡、拚到最後一刻的王牌中場貝林漢姆耳中。作為單場攻入兩球、本屆已狂轟6球的頭號救星，貝林漢在接受媒體採訪時，完全不打算給教頭留面子，直接隔空回嗆：「行吧，隨便啦，隨便啦（Whatever, whatever）。這是一場很艱難的比賽，所有球員今天都打了一場艱難的硬仗。所以我只向那些在場上拿命拼搏的隊友們，致以我最高的敬意和感謝。」貝林漢姆的回應搭配略顯不滿的肢體語言，也讓外界開始討論英格蘭更衣室是否出現不同聲音。面對外界解讀，圖赫爾隨後強調，自己與球員之間沒有任何隔閡，「我對他們克服困難的方式印象深刻，他們值得所有讚美。」圖赫爾進一步說：「但我是足球教練，我仍然認為我們可以踢得更好。這不是問題，我和球隊之間沒有任何脫節，一點都沒有。我全心投入，也非常愛我的球員。」隊長凱恩則展現領袖風範，認為圖赫爾的高標準反而可能成為英格蘭繼續前進的動力，「他在更衣室說，首先要恭喜大家，也要享受並慶祝這一刻。但他心裡仍然知道我們可以做得更好，某種程度上這是一件好事。」凱恩表示：「如果我們已經站上世界盃準決賽，卻仍知道自己還能提升、還能找到另一個層次，那我們必須把這視為正面的訊號。」本屆世界盃至今，英格蘭一路挺進4強，最大功臣無疑就是貝林漢姆與凱恩。兩人目前合計攻進12球，幾乎包辦英格蘭全隊13個進球中的絕大部分。其中貝林漢姆已累積6球，凱恩同樣有6球，成為世界盃歷史首對在同一屆賽事中各自攻入至少6球的英格蘭球員組合。