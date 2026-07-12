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板新、桃園、台中 原水濁度高標

全台曾有24萬戶停電 預估晚間23時全台復電

巴威颱風今（12）日上午解除海上、陸上颱風警報，據經濟部9時於中央災害應變中心報告，這次颱風造成全台24.7萬戶停電，目前還有3,273戶未復電，預估晚間23時可修復。另外，板新鳶山堰、桃園石門水庫、台中石岡壩未來24小時內原水濁度達到警戒，已啟動應變措施。中央氣象署表示，今天上午5點30分已解除陸上颱風警報，並將於8點30分解除海上颱風警報。據經濟部報告上午9時報告，台灣未來24小時內無地區為淹水警戒區域，但台北市文山區；新北市瑞芳區、烏來區、八里區；新竹縣五峰鄉、尖石鄉；苗栗縣南庄鄉、頭屋鄉；宜蘭縣員山鄉，未來7小時至24小時為二級警戒區域。而在原水濁度方面，板新鳶山堰、桃園石門水庫、台中石岡壩未來24小時原水濁度已經達到警戒值，其中以石岡壩警戒值為500NTU，目前已經來到3,880NTU，超標近7倍。對此，各地區已經啟動緊急應變措施，避免濁水影響到民生用水。如自中庄調整池取水，以及食水嵙溪及豐原初沉池取水。而在復電情況，巴威颱風期間曾停電247,558戶，已修復244,285戶，未修復3,273戶，復電比率98.68%，目前停電以新竹尖石、五峰、桃園復興為主，因道路中斷或封閉，預計晚間23時可修復完成。全台積淹水共43件，全數已經退水；共4278戶發生停水，預計晚間18時修復。