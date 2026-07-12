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盧秀燕像當年侯友宜 始終避免沾鍋

盧秀燕策略持盈保泰 堅定不得罪人

藍營備戰2028總統大選之路備受矚目，前立委林濁水昨（11）日分析，台中市長盧秀燕身為藍營最受矚目2028總統候選人，選戰策略是持盈保泰、避免沾鍋，與蔣萬安高調嗆聲監察院作風不同，且台中身為無人機產業重鎮，盧秀燕在特別預算從3800億喊到7800億過程中始終不沾鍋，7800億甚至未納入無人機項目。林濁水認為，盧秀燕堅守不沾鍋路線，儘管支持部隊逐漸縮小，仍持續穩健邁向總統之路。林濁水昨發文指出，盧秀燕一直是藍營最被矚目的2028總統候選人，一開始似乎並沒太大興趣（這很像當年的侯友宜），等到心動了，策略是持盈保泰，避免沾鍋，不像蔣萬安跳出頭嗆廢監察院。只是她一避就引爆出鄭麗文這一個大炸彈，炸得整個黨東倒西歪。林濁水說，盧秀燕既是最可能的總統候選人，如今台中又是無人機產業大本營，於是乎谷立言在特別預算風波中用力最深的就是盧秀燕。林濁水表示，盧秀燕繼續持盈保泰以求不沾鍋，於是乎果然從3,800億+N到7800億的過程中看不出沾鍋明顯痕跡，而7800億中硬是不包括無人機。如今業者急了，她終於「被出面帶頭」嗆無人機一定要過，但仍然努力於繼續不沾鍋風格，不理會業者不斷強調要貨真價實的特別預算，不能採取年度預算方式。林濁水認為，盧秀燕就這樣，堅定地維持不沾鍋、不得罪人的路徑，一步步地向總統之路邁進。雖然部隊似乎越走越小，而不惜得罪大主席的韓國瑜固然聲勢看漲，過去不在候選名單的蔣萬安，部隊更突然暴增，但她還是堅守理念不以為意。