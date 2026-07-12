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加拿大最大規模的拉丁文化街頭慶典驚傳槍響！多倫多（Toronto）當地時間11日晚間發生槍擊事件，正值一年一度的拉丁文化節舉行期間，這起事件造成至少2人死亡。警方表示，現場共有6人身中槍傷，嫌犯仍在逃，正全力展開追緝。根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，多倫多警方表示，當地時間晚間約8時12分接獲通報，位於市中心的西聖克萊爾大道（St. Clair Avenue West）舉辦的拉丁文化節現場傳出槍聲，警方隨即派員趕赴現場處理。警方指出，抵達現場後發現共有6名傷者身中槍傷，其中2人當場宣告不治，其餘傷者已送醫治療，目前尚未公布傷勢情況及死傷者身分。案發約一小時後，警方宣布現場已完成安全管制，但仍呼籲民眾避免前往案發區域，因現場仍有大批警力持續蒐證與調查。警方表示，目前涉案嫌犯或嫌犯人數仍未確認，也尚未逮捕任何涉案人士，犯案動機仍待進一步釐清。事發時，正值夏日晚間，大批民眾聚集在街頭欣賞音樂與舞蹈表演，共同慶祝一年一度的「Salsa on St. Clair」拉丁文化節。不料活動進行期間突然傳出槍響，現場民眾四散逃離，氣氛陷入混亂。「Salsa on St. Clair」是多倫多歷史悠久的年度文化活動，由當地拉丁裔社群主辦，今年邁入第22屆，活動於7月11日至12日舉行，內容包括現場音樂、舞蹈表演及各式文化展演，每年都吸引大量民眾及遊客參與。目前警方仍持續封鎖現場調查，並呼籲知情民眾提供相關線索，以協助釐清案情。