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北市停班課惹議 張景森質疑：地方政府建立危險先例

評颱風停班課理由太瞎 張景森：擔心挨罵放假討上班族歡心

各縣市恐競相濫放颱風假 張景森：中央也有責任

巴威颱風來襲，北市未達停班課標準卻接連兩日停班課引發熱議，對此行政院前政委張景森直言，若政治人物刻意迎合多數選民，逐漸形成只要有一點風險就先放假的決策，甚至像市長蔣萬安還自創「防颱假」，未來任何首長都可能比照辦理。長久下來，客觀的風雨標準將逐漸被政治考量取代，今天的一次爭議，可能就是明天各縣市競相「濫放颱風假」的開始，另認為中央也有責任，應修訂《天然災害停止上班及上課作業辦法》，規定更透明更客觀的停班停課標準，以減少地方首長的任意裁量權。張景森表示，這次北市10日宣布全天停班停課，引發社會高度討論。地方政府是否正在建立一個危險的先例，只要面臨颱風就傾向採取最保守、最討好的決定，而不是依據客觀標準與比例原則作成判斷。張景森指出，《天然災害停止上班及上課作業辦法》的目的是保障人民生命安全，授權地方首長確實享有一定的停止上班上課的裁量權。然而，裁量並不是毫無界線。仍必須建立在充分的事實基礎上，並符合比例原則。張景森說，中央氣象署對北市10日白天的風雨預報，顯示未達停班停課的客觀門檻，而主要風雨預估是在晚間以後，白天並沒有必要停班停課。但市府提出許多似是而非的理由決定停班停課。這些理由包括暴風圈較大、土壤含水量高、北北基桃共同生活圈，以及讓市民有時間做好防颱準備等等。張景森指出，這些理由是否足以支持「全天停班停課」，值得探討。例如「風暴圈過大」這個理由最荒謬。停班停課的標準是以風速和雨量為準，跟風暴圈大小根本沒有什麼關係；又如「山區含水量高」這個理由也很荒謬，山區含水量過高是否會引發山崩土石流跟雨量有關，既然雨量未標準，根本也就沒有山崩土石流的顧慮。市府既沒發佈土石流預警區域，也沒有看到哪些山區有具體的撤離動作，足證這只是個鬼扯的理由。就算某些山區可能發生土石流，為什麼整個市區要停班停課？總之，這些理由聽起來似乎有理，但毫無根據，隨便講講的。張景森提到，就算有這些因素考量，行政措施也應該符合比例原則。為何不能採取延後宣布、或者提早下班等侵害較小的替代方案？市長缺乏具體科學論證，決策偏離停班停課制度原本的立法目的，不過就是擔心挨罵，放假討上班族歡心而已。張景森表示，颱風假向來是高度敏感的議題。對許多固定月薪的上班族而言，多放一天假當然高興，像這次台東根本完全沒有風雨，所以沒有宣布停班停課，台東那些上班族把縣長罵死了，卻沒有人出來幫縣長的決策說公道話。因此政治人物很容易承受「寧可多放、不要少放」的上班族壓力。張景森說，然而停班停課並非沒有成本。企業停工、商業活動中斷、醫療與公共服務重新調度、物流延誤，以及大量日薪時薪勞工收入減少，都是全體社會必須共同承擔的代價。張景森指出，如果政治人物刻意迎合多數選民，而逐漸形成「只要有一點風險就先放假」的決策模式，鬼扯一些理由就放假，甚至於像蔣萬安還自己創造了「防颱假」，未來任何縣市首長都可能比照辦理。長久下來，客觀的風雨標準將逐漸被政治考量取代，停班停課制度的公信力也會受到侵蝕。今天的一次爭議，可能就是明天各縣市競相「濫放颱風假」的開始。最後張景森認為，中央政府也有責任，應該修訂《天然災害停止上班及上課作業辦法》，規定更透明更客觀的停班停課標準，以減少地方首長的任意裁量權。