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▲巴威颱風雖然遠離，但在西南風環境下，中南部仍有不定時降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

原定7月11日至12日舉行的115學年度大學分科測驗，因受巴威颱風影響，順延至周一、周二（7月13日至7月14日），中央氣象署表示，巴威颱風遠離後，台灣主要吹西南風，周一、周二台南以南整天都有陣雨，且要特別留意午後雷陣雨發展，尤其是北部地區、山區可能有局部大雨，提醒考生和家長務必攜帶雨具備用。氣象署說明，周一大學分科測驗第一天，西南風把台灣南方的水氣往北推送，南部、台東降雨機率較高，型態是整天不定時有一陣陣的雨勢；台灣其它地區上午多雲到晴為主，但午後對流發展旺盛，全台都要注意有局部短暫雷陣雨，特別是北台灣有局部大雨、短延時豪雨，山區也有局部大雨發生的機率。氣溫方面，氣象署提醒，周一、周二台中以北白天高溫落在33至34度，南台灣32至33度、東半部30至32度，整體氣溫不算太熱，但南方水氣會導致南部地區體感變悶，考試期間和換場時間要適時補充水分。大考中心提醒，考生應試號碼、考區及試場地點維持不變，但因颱風過後考場學校需進行環境清理、消毒及試場布置，看考場開放時間是今（12）日下午4時至6時，與往年下午2時開放不同。考生與家長請留意新時程，勿提早前往以免白跑一趟。