我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（如圖）曾登上節目《我的超人爸爸》，跟Haru及小愛有可愛互動。（圖／翻攝自IG@8lo8lo8lowme）

韓國天團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON、權志龍）的43歲姊姊、時尚設計師權達美，日前驚喜宣布懷上二胎女兒，預產期就在今年10月，讓大批粉絲都獻上祝福。其中，不少人馬上翻出被稱為「外甥傻瓜」的GD，其實超重女輕男，曾在節目自爆若是外甥吵鬧，自己就會比較兇的開玩笑制止，但如果是外甥女就要輕柔說話，直接讓粉絲聯想到他過往對Epik High隊長Tablo女兒Haru、及秋成勳女兒秋小愛超沒原則的過往事蹟。在GD姊姊宣布懷上二胎女兒的喜訊後，不少網友翻出GD過往在節目《我的超人爸爸（超人回來了）》與Haru及小愛的可愛互動。GD曾在2014年及2015年分別出演該節目，第一次出演時，是Tablo帶著Haru探班BIGBANG演唱會後台。只見GD對Haru有求必應，不只擊掌，還為了聽Haru說話，特地低下頭的靠近對方，在被Haru獻吻後還超開心道謝。而第二次出演GD到小愛家探班，只見GD面對小愛超無原則，任由對方捏他臉，就算小愛無預警從沙發上跳到他身上，也直接一把抱住，被小愛用槍射擊，也假裝被射中倒地，展現滿滿的慈父模樣。而GD幫忙擦掉小愛裙子上的髒污時，小愛竟直接把裙子脫掉，讓GD瞬間不知所措，整個超吃驚，可愛模樣笑翻粉絲。除此之外，還有粉絲翻出GD其實超重女輕男，去年5月登上YouTube節目《Dex和Sana的冰箱訪談》時，身為「外甥傻瓜」的他，透露跟男孩玩的時候，外甥一玩鬧自己都會開玩笑用「喔吼！」、「喔～」這種語氣假裝很兇的制止。但如果是面對女孩就會變得超小心，輕聲細語的說「哎呀」等，輕柔的陪玩。超雙面模樣讓粉絲笑翻，粉絲也紛紛期待在外甥女出生後，GD又會寵到什麼程度。