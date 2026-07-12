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2026年世界盃8強淘汰賽即將落幕，睽違28年重返世界盃舞台的北歐黑馬挪威隊，歷經加時鏖戰後以1：2不敵英格蘭，遺憾止步八強。挪威當家球星哈蘭德（Erling Haaland）此役一球未進，下半場更出現體力透支的畫面，最終在延長賽前半結束後被換下。賽後，日媒引用數據網站的數據直言，挪威主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）因「盲信」哈蘭德而遲遲不肯變陣，成了挪威無緣挺進四強的最致命敗筆。值得一提的是，哈蘭德賽後談起自己的世界盃初體驗：「這是一趟不可思議的瘋狂旅程。」本屆世界盃首次登場的哈蘭德，原本是挪威創造歷史的最大功臣。他在小組賽展現恐怖火力，連續兩場完成梅開二度，淘汰賽面對巴西更攻入2球，帶領睽違28年重返世界盃舞台的挪威一路殺進8強，賽前已累積7顆進球，排名射手榜前段班。然而，在對陣英格蘭的關鍵戰役中，哈蘭德卻遭遇世界盃最艱難的一晚。開賽初期他曾利用身材優勢製造威脅，但隨著英格蘭加強盯防，哈蘭德逐漸消失在進攻端。數據網站《FotMob》指出，他此役出場105分鐘，僅有21次觸球，甚至比後備登場的努薩（Antonio Nusa）還少超過10次。下半場後段，哈蘭德多次雙手撐膝，明顯露出疲態，衝刺速度與壓迫能力也不如以往。延長賽中，他最終在延長前半結束後被換下，首次在本屆世界盃出現無進球的紀錄。日媒《Football Channel》認為，挪威此役最大爭議之一，就是索爾巴肯沒有更早做出換人調整。事實上，這位主帥過去以「鐵腕」聞名，曾在執教科隆期間，即使面對球隊王牌波多爾斯基（Lukas Podolski），也曾為了戰術需求剝奪隊長袖標。但如今面對世界足壇最具威脅的前鋒之一，索爾巴肯卻選擇相信哈蘭德，遲遲不願將這名球隊核心撤下。《Football Channel》指出，挪威替補席其實並非沒有選擇。努薩、博布（Oscar Bobb）等年輕球員登場後都曾展現突破能力，而延長賽最後替補上陣的拉森（Jørgen Strand Larsen），本季在英超也曾繳出14球4助攻的成績，完全具備改變比賽的能力。因此，《Football Channel》認為挪威的問題並不在於替補實力不足，而是索爾巴肯是否太過相信狀況不好的哈蘭德能夠再次創造奇蹟。雖然無法帶領挪威進一步創造新歷史，但哈蘭德賽後展現成熟的一面。比賽結束後，他主動與多名英格蘭球員擁抱致意，也與昔日多特蒙德隊友貝林漢姆（Jude Bellingham）開心交談，兩人場上競爭、場下依舊保持深厚情誼。哈蘭德離開球場時表示：「這是一趟不可思議的瘋狂旅程。坦白說，世界盃徹底改變了我的人生。我想，我們已經成功讓全世界都看到了挪威足球的力量，我對此感到無比自豪。」雖然最後止步8強，但哈蘭德與挪威已寫下隊史最佳世界盃成績。從小組賽爆發，到淘汰賽擊敗巴西，挪威不僅在場上創造話題，場外的「維京划船」慶祝文化也席捲全球，甚至在社群平台引發大量討論。有趣的是，世界盃期間，搜尋「Haaland」相關影片時，最常出現的內容之一便是挪威球迷標誌性的「Viking Row」慶祝動作；甚至南美秘魯還傳出新生兒取名「Haaland」的人數增加。25歲的哈蘭德首次踏上世界盃舞台，雖然最後未能捧起獎盃，但他用7顆進球、強勢表現與帶領挪威突破歷史的成就，證明自己仍是世界足壇最具影響力的超級巨星之一。