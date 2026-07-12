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蔣萬安拍板停班課 趙曉慧：惹怒企業界、產業界與金融界

批蔣萬安選票至上的政客 趙曉慧：為自己連任犧牲台灣經濟命脈與國際信譽

停班課決策影響蔣萬安2028 趙曉慧：恐成極難修補的信任破口

巴威颱風來襲，北市未達停班課標準卻接連兩日停班課引發熱議，對此時常針砭時事的作家趙曉慧直言，市長蔣萬安讓大家放了一個沒有颱風的颱風假，用「防颱整備日」巧妙包裝收割民心，躲過民進黨陣營的猛烈炮火，但他萬萬沒想到的是，他最大的損失就是惹怒企業界、產業界、金融界，這些掌握龐大資源、政治獻金與產業話語權的商業界巨頭，心裡都對蔣萬安已經記下這一筆帳，這對於未來蔣萬安最想要贏的總統大選，恐怕會成為一個極難修補的信任破口。趙曉慧表示，這次巴威颱風來襲，蔣萬安讓大家放了一個沒有颱風的颱風假，用「防颱整備日」巧妙包裝收割民心，躲過民進黨陣營的猛烈炮火，但他萬萬沒想到的是，他最大的損失就是惹怒企業界、產業界、金融界。金融市場講求的是與國際接軌，這次巴威颱風來襲恰逢美股、日股、韓股全面大漲的黃金波段，台股期指夜盤也已經大飆，「結果蔣大市長一聲令下宣布放假，證交所被迫全台休市」。趙曉慧指出，投資人和券商眼睜睜看著到手的資金行情被強行「斷電」，不僅少賺一波，國際資金也因為這種「無風無雨卻休市」的非預期風險感到錯愕。現在全台灣都在瘋「AI科技島」，從台積電、廣達、鴻海、緯創到各種上游的散熱、伺服器零組件，全世界都在排隊求台灣趕工出貨。產能「跟時間賽跑」，蔣萬安一記莫名其妙的「防颱整備假」，讓AI產業傻了眼。趙曉慧說，蔣萬安一句輕飄飄的「防颱整備日」，產業界的老闆就要被迫吞下勞基法規定加發1.33 倍到2倍的員工加班費，大型工廠平白多燒掉幾百萬甚至上千萬的營運成本。如果巴威颱風真的釀成重大災情，老闆們摸摸鼻子認了，但白天看著窗外風平浪靜、員工甚至跑去唱歌看電影，台北車站擠滿上千人的寶可夢迷，企業主心中的怨氣和對蔣萬安的「民粹決策」的憤怒可想而知，但礙於政治上的利害關係，對蔣萬安只能敢怒不敢言。趙曉慧提到，蔣萬安打擊的還有台灣在國際上的信譽。台灣是AI之島，國際科技巨頭眼睜睜看著台灣的首都，在科學數據完全沒達標、白天風平浪靜、市民甚至在排隊看電影的情況下，只因為蔣萬安一句缺乏科學根據的「政治整備」，就讓科技供應鏈停擺一天。這會讓跨國科技客戶對台灣供應鏈的營運持續能力打上問號：如果台灣隨便一個颱風還沒來，台北市長居然能為了自己的連任選舉做政治考量任意停班，那全球AI供應鏈的穩定度到底在哪裡？趙曉慧說，蔣萬安惹怒的恐怕還有台灣美國商會和台灣日本商會，雖然他們在公開發言上非常克制，但他們在年度的「台灣白皮書」和閉門會議中，不只一次對台灣的「颱風假制度」表達過強烈的不理解與不滿。當他們看到台北市白天大出太陽、毫無風雨，員工跑去電影院和KTV狂歡，而辦公室卻被迫關閉、國際商務會議被迫取消時，外資主管對蔣萬安非科學、純選票考量的決策，嚴重損害了台北市作為「國際金融與商務中心」的誠信與競爭力。趙曉慧指出，國民黨最喜歡標榜自己比民進黨「懂經濟」，而蔣萬安一直以來經營的也是都會菁英、理性的形象。但蔣萬安這次放颱風假的決策，毫無科學標準也依法無據，為了自己的連任選舉硬凹出一個前所未有的「防颱整備日」，暴露他骨子裡還是一個選票至上的政客，為了自己順利連任，不惜犧牲台灣的經濟命脈與國際信譽。這些產業界的各方之霸，當然不會在鏡頭前跟蔣萬安公然撕破臉，砸了他們與國民黨千絲萬縷的關係，但他們私底下跟幕僚、政界高層的抱怨，想必早就傳遍政壇。趙曉慧提到，每次有人批評蔣萬安的荒謬決策，國民黨陣營一貫的做法就是通通貼上「民進黨側翼」的標籤，把專業的施政檢驗簡化成藍綠對決。但這一次被惹怒的產業界、金融界、外商商會、國際大廠，恰恰是最講求理智思考、科學數據、精準決策的群體，他們怎麼會是民進黨的側翼？最後趙曉慧說，短線上，白撿到一天娛樂假的市民確實會高呼「蔣市長英明」，拉升對蔣萬安的好感度；但是在長線上，這些掌握龐大資源、政治獻金與產業話語權的商業界巨頭，心裡都對蔣萬安已經記下這一筆帳。這對於未來蔣萬安最想要贏的總統大選，恐怕會成為一個極難修補的信任破口。