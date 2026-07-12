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2026年美加墨世界盃8強賽最後一場對決，衛冕軍阿根廷在堪薩斯城迎戰瑞士。阿根廷上半場靠梅西（Lionel Messi）角球助攻，麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破門取得領先，但瑞士下半場靠恩多耶（Dan Ndoye）扳平比分。隨後恩博洛（Breel Embolo）經VAR介入後吞下第二張黃牌被罰出場，瑞士少打一人，但阿根廷在正規時間最後階段猛攻未果，雙方1：1進入延長賽。比賽開局，瑞士展現高強度壓迫，一度掌握較多控球權，但阿根廷很快靠定位球破局。第10分鐘，梅西（Lionel Messi）開出角球，精準找到禁區內的麥卡利斯特（Alexis Mac Allister），後者頭槌攻門得手，幫助阿根廷取得1：0領先。取得領先後，阿根廷開始降低比賽節奏，試圖用經驗管理局面；瑞士雖然持續推進到阿根廷半場，但上半場缺少真正能撕開防線的最後一擊，半場結束仍以0：1落後。易邊後，瑞士明顯提升進攻強度，比賽節奏也比上半場更加開放。第65分鐘，恩多耶頭槌攻向遠柱，被阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）飛身化解；隨後札卡（Granit Xhaka）遠射也被擋下，瑞士攻勢逐漸升溫。第67分鐘，瑞士終於追平比分。恩多耶（Dan Ndoye）在左路與羅德里格斯（Ricardo Rodriguez）完成撞牆配合後殺入禁區，起腳攻門得手，幫助瑞士將比數扳成1：1，也讓比賽重新回到五五波局面。不過瑞士追平後不久，場上又出現戲劇性轉折。第69分鐘，帕雷德斯（Leandro Paredes）與恩博洛發生接觸，裁判原先對帕雷德斯出示黃牌，但隨後VAR介入檢查。主裁判到場邊觀看回放後改判，向恩博洛出示第二張黃牌。由於恩博洛上半場已經吃牌，這次兩黃變一紅被罰出場。瑞士球員對判決相當不滿，但結果無法改變，球隊在比賽後段只能以10人應戰。取得人數優勢後，阿根廷開始加強壓迫，瑞士則退成5後衛陣型死守。第79分鐘，阿根廷換上尼科・岡薩雷斯（Nico Gonzalez），隨後又以勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）替補登場，試圖在正規時間內搶下勝利。阿根廷最後階段幾乎壓著瑞士防線進攻。第85分鐘，梅西胸口停球後試圖挑射，但被門將科貝爾（Gregor Kobel）擋下，不過邊裁也舉旗示意越位。第90分鐘，麥卡利斯特接應左路傳中頭槌攻門，可惜稍稍高出橫樑。下半場補時長達9分鐘，阿根廷持續發動一波又一波攻勢。補時第2分鐘，梅西在禁區外左側得球後內切，起腳兜射遠柱，皮球弧線相當危險，但最終稍稍偏出立柱，錯失絕殺機會。補時最後階段，阿根廷仍靠角球製造威脅。利桑德羅・馬丁尼茲（Lisandro Martinez）在禁區右側嘗試剪刀腳射門，但力道不足，被科貝爾沒收。正規時間結束，阿根廷與瑞士戰成1：1，比賽進入延長賽。延長賽上半場中段，阿根廷雖然持續掌握攻勢，但遲遲無法攻破瑞士防線，也開始出現急躁情緒。第97分鐘，阿爾馬達（Thiago Almada）從後方拉倒弗羅伊勒（Remo Freuler）吃下黃牌，讓瑞士獲得難得的前場定位球機會；第98分鐘，勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez）也因與阿坎吉（Manuel Akanji）爭球犯規染黃。第104分鐘，阿根廷獲得接近梅西（Lionel Messi）射程的自由球，但梅西主罰直接打中人牆；補時階段，羅梅羅（Cristian Romero）接應梅西角球頭槌攻門又高出橫樑。瑞士在少打一人的情況下成功撐過延長賽上半場，雙方仍以1：1平手。