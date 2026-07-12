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效力波士頓紅襪的旅美好手鄭宗哲，近期連續敲出雙安展現火燙手感，本場面對大都會擔任第9棒游擊手出戰，雖然2打席無安打被提前換下場，但選到1次保送，為大聯盟連續第4場上壘，追平旅美傳奇陳金鋒紀錄，並列台灣史上第5。鄭宗哲本場第二局首打席迎來滿壘局面，可惜無法掌握大都會王牌裴洛塔（Freddy Peralta）一顆高位93.4英哩速球，最終揮棒落空遭到三振，紅襪留下滿壘殘壘。鄭宗哲第二打席則改擔任首棒打者，與裴洛塔纏鬥5球後獲得四壞保送上壘，但後續打者無緣建功，鄭宗哲也未跑回分數。6局上紅襪2出局、三壘有人時輪到鄭宗哲，教練團換上右打岡薩雷茲（Romy Gonzalez）代打，可惜遭到三振。紅襪本場最終4：0完封大都會，拿下近期一波8連勝，戰績來到45勝48敗，仍有望透過美聯外卡挑戰季後賽。鄭宗哲方面，本場2打席、1打數無安打，打擊率下修至2成96，OPS.688，中斷過去連續3場面對天使、白襪與大都會的雙安演出，但仍選到1次保送上壘，追平陳金鋒並列台灣史上第5，守備端也中規中矩沒有出現失誤。