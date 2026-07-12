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2026世界盃8強賽阿根廷對陣瑞士的下半場戰況峰迴路轉。瑞士在第69分鐘才剛靠著恩多耶（Dan Ndoye）的進球扳平比分，沒想到短短3分鐘後，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）卻因為假摔，被VAR（影像輔助裁判）識破，慘遭「兩黃變一紅」驅逐出場。陷入10人應戰劣勢的瑞士大受打擊，恩博洛離場時更是情緒崩潰、掩面痛哭。阿根廷在上半場早早取得1比0領先，但瑞士在下半場逐漸加壓。比賽進行到第69分鐘，恩多耶與羅德里奎茲（Ricardo Rodriguez）在左路完成精彩的撞牆配合後，由恩多耶在小角度起腳破網，幫助瑞士將比分扳成1比1平手。然而，瑞士的喜悅並未持續太久。第70分鐘，恩博洛在與阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）的對抗中倒地。主裁判平泰羅（Joao Pinheiro）第一時間認定帕雷德斯犯規並對其出示黃牌，雙方球員隨即爆發口角衝突。就在此時，VAR介入了這起判罰。主裁判親自走向場邊觀看回放螢幕，畫面清晰顯示帕雷德斯根本沒有碰到恩博洛，完全是恩博洛主動「跳水」。主裁判隨即做出戲劇性的改判，取消了帕雷德斯的黃牌，並因「假摔」向恩博洛出示黃牌。由於恩博洛先前已經身背一張黃牌，這張假摔黃牌讓他直接累積兩黃變一紅，遭到罰下。透過轉播麥克風，甚至能聽到瑞士球員崩潰大喊「不、不！」。得知自己被驅逐出場的恩博洛情緒失控，在走回更衣室的路上雙手掩面、痛哭失聲。有報導指出，這起判罰充滿戲劇性：如果主裁判最初只吹罰帕雷德斯普通犯規而不給黃牌（或未構成VAR介入標準），VAR就不會啟動覆查程序，恩博洛或許就能逃過被罰下的命運。恩博洛在此戰的表現並不理想，在被罰下前留下以下數據：進攻：僅1次射門（1次射正）、0次過人成功、0次關鍵傳球。控球：觸球23次、傳球10次（成功率90%）、丟失球權6次。對抗：8次身體對抗僅成功3次、2次犯規。除了面臨少打一人的絕境，瑞士隊原本就背負著沉重的停賽壓力。根據世界盃規則，在16強、8強賽累積兩張黃牌的球員將在準決賽停賽。本場比賽瑞士陣中有扎卡（Granit Xhaka）、扎卡里亞（Denis Zakaria）與穆海姆（Miro Muheim）身背黃牌，若晉級且再領牌將面臨停賽危機；而阿根廷陣中則僅有蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）背負一張黃牌。