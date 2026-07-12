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國台辦跳腳 痛批民進黨「挾洋自重」、「倚外謀獨」

裴倫德發聲：主動提出申請赴金門考察

裴倫德強調：用新方法喚醒世界關注台海局勢

來自4大洲、6個國家的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）國會議員代表團日前赴金門，並搭乘海巡艇實地巡視金門周邊海域安全狀況，被視為首次有多國國會議員親赴台海前線了解中國灰色地帶襲擾情形。此行隨後引發北京強烈反彈。不過，IPAC執行長裴倫德（Luke de Pulford）昨（11）日發聲表示，考察行程是他個人主動提議，台灣海委會、外交部及海巡署僅是協助促成，並非台灣政府主動發起。裴倫德9日率團考察金門周邊海域，中國國台辦發言人陳斌華痛批民進黨當局企圖藉由外國勢力介入台海議題，藉此推動「台獨」主張，但相關圖謀終究無法得逞。他更將IPAC形容為由「一群極端反華分子」組成的「草台班子」，批評相關行動是民進黨政府操弄國際輿論的一環。面對國台辦大肆批評，裴倫德駁斥所謂「IPAC代表台灣政府執行任務」或「遭民進黨利用」等說法並表示，多年來他一直希望能安排各國政治人物親自前往金門參訪，因為唯有親眼見證台海現場情勢，才能真正提升各國國會對區域安全議題的理解與認知。裴倫德提到，基於這項理念，他主動向台灣相關單位提出申請，希望安排國會議員代表團赴金門進行實地考察。雖然相關安排對台灣政府單位帶來相當程度的不便，但海洋委員會、外交部及海巡署仍慷慨協助，讓行程得以順利成行，IPAC對此深表感謝。不過，裴倫德也再次強調，整項考察計畫並非由台灣政府主動發起，而是他個人的構想與提議。外界總有人認為國際社會對台灣漠不關心，不願意花時間理解台海局勢，也不會主動思考如何讓世界更加關注台灣議題，但這樣的看法並不正確。他直言：「有些人以為外國人不會想出新的方法來喚醒世界，但他們錯了。」