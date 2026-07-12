曾被譽為「葡萄界愛馬仕」的麝香葡萄（Shine Muscat）近年在韓國光環迅速褪色。這款曾是高級水果代名詞、帶動果樹產業成長的明星品種，如今卻陷入了價格崩跌的風暴，曾經2公斤裝售價達3萬至4萬韓元（約每公斤台幣315元至420元）的麝香葡萄，如今價格已跌至6000韓元（約每公斤台幣63元），最大根本原因是品質下滑與消費者信心流失等因素。專家指出，這更暴露出韓國農業政策長期偏重擴大生產、忽略品質管理與市場調節的結構性問題。
日本品種帶動熱潮 中國崛起改寫市場版圖
根據韓媒《Naeway News》報導，麝香葡萄最初由日本於1988年培育，但由於日本未及時完成海外品種權保護登記，使韓國與中國得以免付權利金大規模栽培，帶動韓國農民積極投入種植。在高售價、出口前景及市場熱潮帶動下，麝香葡萄迅速取代傳統品種，成為韓國葡萄產業主力，各地方政府也紛紛提供補助，鼓勵農民擴大種植。
韓國鮮食葡萄出口額曾從2021年的3860萬美元增加至2023年的4610萬美元，看似維持成長，但背後卻隱藏警訊。
數據顯示，原本是重要市場的中國需求快速萎縮。2021年，中國占韓國葡萄出口約22%，但到了2023年，出口額已降至138萬美元，占比縮水至約3%。
原因在於中國近年以「陽光玫瑰」之名大規模種植麝香葡萄，栽培面積遠超韓國，不僅壓低中國國內價格，也讓中國從進口市場轉變為全球競爭對手。
供過於求只是表象 品質惡化才是致命傷
相較出口市場，韓國國內情況更為嚴峻。
曾經一箱2公斤售價高達3萬至4萬韓元的麝香葡萄，如今價格已跌至約6000韓元，跌幅驚人。市場分析認為，雖然供過於求是價格暴跌的直接原因，但品質惡化才是真正重創市場信心的關鍵。
報導指出，韓國流通市場長期以果粒大小及整串重量作為定價標準，而非甜度、香氣或口感，使不少果農為追求高售價，採取過度留果及提早採收的栽培方式。
結果導致麝香葡萄原有的濃郁麝香香氣與爽脆口感逐漸消失，市場上反而充斥果皮厚硬、甜度不足、風味平淡的產品，甚至被消費者戲稱為「水葡萄」，品牌形象因此快速受損。
政策重產量輕品質 專家點出制度缺陷
不過專家表示，這樣的結果並不能完全歸咎於農民。多年來，韓國中央與地方政府以「高收益作物」為目標，積極提供設施補助並鼓勵擴大栽培，卻缺乏品種供需調控及長期市場規劃，也未建立完善的品質管理制度。
分析認為，在預期產量快速增加之際，政府本應建立「最低糖度標準、採收時機管理、分級制度及品質認證」等機制，以維持市場信譽；然而，相關政策始終聚焦種植面積與產量等量化指標，對品質管理投入不足。
重建消費者信任 品質管理成產業改革關鍵
報導指出，麝香葡萄事件反映韓國農業政策需要重新調整方向，未來補助措施不應再僅著重擴大種植，而應將重點放在品質認證、品牌經營、供需管理及重建消費者信任。
此外，現行以果實大小、重量為主的農產品分級制度，也應納入甜度、成熟度、口感、香氣及耐儲性等更貼近消費者感受的品質指標。
分析認為，高價水果能否長期維持市場競爭力，最終仍取決於品質與消費者信任，而非品種本身的名氣。
報導最後指出，日本當年未能及時完成品種權保護，確實為韓國果農帶來難得商機，但單靠一個成功品種持續擴大生產，並非產業長久之計。若政府未從麝香葡萄的經驗中汲取教訓，未來即使再出現新的明星農產品，也可能重演價格崩跌、品質惡化與市場信心流失的相同困境。
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根據韓媒《Naeway News》報導，麝香葡萄最初由日本於1988年培育，但由於日本未及時完成海外品種權保護登記，使韓國與中國得以免付權利金大規模栽培，帶動韓國農民積極投入種植。在高售價、出口前景及市場熱潮帶動下，麝香葡萄迅速取代傳統品種，成為韓國葡萄產業主力，各地方政府也紛紛提供補助，鼓勵農民擴大種植。
韓國鮮食葡萄出口額曾從2021年的3860萬美元增加至2023年的4610萬美元，看似維持成長，但背後卻隱藏警訊。
數據顯示，原本是重要市場的中國需求快速萎縮。2021年，中國占韓國葡萄出口約22%，但到了2023年，出口額已降至138萬美元，占比縮水至約3%。
原因在於中國近年以「陽光玫瑰」之名大規模種植麝香葡萄，栽培面積遠超韓國，不僅壓低中國國內價格，也讓中國從進口市場轉變為全球競爭對手。
供過於求只是表象 品質惡化才是致命傷
相較出口市場，韓國國內情況更為嚴峻。
曾經一箱2公斤售價高達3萬至4萬韓元的麝香葡萄，如今價格已跌至約6000韓元，跌幅驚人。市場分析認為，雖然供過於求是價格暴跌的直接原因，但品質惡化才是真正重創市場信心的關鍵。
報導指出，韓國流通市場長期以果粒大小及整串重量作為定價標準，而非甜度、香氣或口感，使不少果農為追求高售價，採取過度留果及提早採收的栽培方式。
結果導致麝香葡萄原有的濃郁麝香香氣與爽脆口感逐漸消失，市場上反而充斥果皮厚硬、甜度不足、風味平淡的產品，甚至被消費者戲稱為「水葡萄」，品牌形象因此快速受損。
政策重產量輕品質 專家點出制度缺陷
不過專家表示，這樣的結果並不能完全歸咎於農民。多年來，韓國中央與地方政府以「高收益作物」為目標，積極提供設施補助並鼓勵擴大栽培，卻缺乏品種供需調控及長期市場規劃，也未建立完善的品質管理制度。
分析認為，在預期產量快速增加之際，政府本應建立「最低糖度標準、採收時機管理、分級制度及品質認證」等機制，以維持市場信譽；然而，相關政策始終聚焦種植面積與產量等量化指標，對品質管理投入不足。
重建消費者信任 品質管理成產業改革關鍵
報導指出，麝香葡萄事件反映韓國農業政策需要重新調整方向，未來補助措施不應再僅著重擴大種植，而應將重點放在品質認證、品牌經營、供需管理及重建消費者信任。
此外，現行以果實大小、重量為主的農產品分級制度，也應納入甜度、成熟度、口感、香氣及耐儲性等更貼近消費者感受的品質指標。
分析認為，高價水果能否長期維持市場競爭力，最終仍取決於品質與消費者信任，而非品種本身的名氣。
報導最後指出，日本當年未能及時完成品種權保護，確實為韓國果農帶來難得商機，但單靠一個成功品種持續擴大生產，並非產業長久之計。若政府未從麝香葡萄的經驗中汲取教訓，未來即使再出現新的明星農產品，也可能重演價格崩跌、品質惡化與市場信心流失的相同困境。