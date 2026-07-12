台灣辦桌實境節目《請世界吃桌》到澳洲雪梨歌劇院前辦桌，讓世界看見台灣桌菜魅力，不過節目爭議不斷，其中一幕千千在場內處理玫瑰花時，意外被刺傷忍不住喊痛，讓粉絲相當不捨，還質疑節目怎麼會拿有刺的花給主持人，對此花店業者Lara發文回應，是因為收到節目要求，才會保留刺跟葉子。
千千被玫瑰花刺傷！花店老闆娘出面回應
千千在《請世界吃桌》中擔任水腳（幫廚），在場內忙著備料、清點各種材料，當天除了有花卉佈置外，菜色也需要玫瑰花點綴，她親自處理帶刺的玫瑰花，剪到手痛，網友在Threads上痛批節目組怎麼會拿有刺的花，「好心疼」、「千千一直喊痛」、「她受委屈都不會表現出來」。
沒想到這次的爭議延燒，竟釣出參與錄製的花店老闆Lara親自回應，她表示節目中出現的花材，很多都是前一天才臨時追加，而且都是依照節目需求和指示準備的，並且此次花店所有的協助都沒有收費，單純是力挺台灣的節目，「我們怎麼會不願意剃刺，只是收到的指示是保留整支玫瑰。」
花店官方IG也發布幕後準備的影片，才知道原來那些玫瑰花，是按照節目的要求，將刺和葉子都留下來的，並表示節目短短幾分鐘，無法重現背後辛苦的故事，與其讓網路的言論批評，不如用作品說話。
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千千在《請世界吃桌》中擔任水腳（幫廚），在場內忙著備料、清點各種材料，當天除了有花卉佈置外，菜色也需要玫瑰花點綴，她親自處理帶刺的玫瑰花，剪到手痛，網友在Threads上痛批節目組怎麼會拿有刺的花，「好心疼」、「千千一直喊痛」、「她受委屈都不會表現出來」。
沒想到這次的爭議延燒，竟釣出參與錄製的花店老闆Lara親自回應，她表示節目中出現的花材，很多都是前一天才臨時追加，而且都是依照節目需求和指示準備的，並且此次花店所有的協助都沒有收費，單純是力挺台灣的節目，「我們怎麼會不願意剃刺，只是收到的指示是保留整支玫瑰。」
花店官方IG也發布幕後準備的影片，才知道原來那些玫瑰花，是按照節目的要求，將刺和葉子都留下來的，並表示節目短短幾分鐘，無法重現背後辛苦的故事，與其讓網路的言論批評，不如用作品說話。