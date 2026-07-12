巴威颱風遠離後，台灣轉受西南風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，今（12）日中南部仍有短暫陣雨，未來一周各地持續炎熱；周一、周二（7月13日至7月14日）南方水氣北移，北台灣午後慎防局部大雨、短延時豪雨，南台灣及台東整天有雨，且逢年度大潮，西南部、東半部沿海低窪地區須留意積淹水。
張承傳說明，巴威颱風遠離後，台灣主要受西南風影響，中南部有短暫陣雨，南部也有局部大雨，北部、東北部則有局部短暫雨，花東午後也還有局部短暫雨，北台灣、宜蘭白天高溫34度，南部、花東32至34度，花東縱谷有局部36度高溫發生機率；未來一周西半部高溫約34至35度，東半部約31至33度。
張承傳指出，周一、周二南方水氣北移，南台灣、台東整天不定時短暫陣雨或雷雨，苗栗以北、宜蘭、花蓮會有午後雷陣雨，其中北台灣要注意「局部大雨、短延時豪雨」，周一東南部、恆春也有較大雨勢。
周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。
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周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。