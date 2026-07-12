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2026年世界盃8強淘汰賽的英格蘭挪威世紀大戰高潮迭起，場上殺得血流成河，場外卻上演頂級足壇好閨蜜的溫情大戲。英格蘭延長賽以2：1險勝挪威，踢進兩球的英雄貝林漢姆（Jude Bellingham）與無緣破門的挪威球王哈蘭德（Erling Haaland），在賽前與賽後的踢屁股、擁抱等親密互動成為全網焦點。賽後貝林漢姆透露在賽前踢哈蘭德屁股只是兩人之間打招呼的獨特方式，「所以今天在通道看到他，我忍不住又用了這招，外人看來可能很怪，但對我們來說再正常不過了。」在這場攸關四強門票的生死戰開打前，轉播鏡頭捕捉到有趣的一幕。在充滿兩軍肅殺之氣的球員通道內，貝林漢姆見到哈蘭德時，竟然調皮地往對方屁股「踹了一腳」，哈蘭德不僅沒生氣，反而露出了燦爛的大笑。甚至在比賽進行中，兩人並肩等待自由球防守時，也被拍到貝林漢姆抓哈蘭德屁股、兩人交頭接耳以及相視而笑的畫面。賽後記者會上為何要踢哈蘭德，貝林漢笑著揭開內幕：「這就是我們之間的相處模式。以前在多特蒙德時，只要有人進球或在日常訓練中，我們就會這樣互相踢來踢去。這絕對不是什麼挑釁，只是我們打招呼的獨特方式。所以今天在通道看到他，我忍不住又用了這招，外人看來可能很怪，但對我們來說再正常不過了。」貝林漢接著透露，自從自己轉戰皇家馬德里、哈蘭德加盟曼城後，兩人見面機會變少，但友誼從未變淡：「我們至今遇到還是會瘋狂開玩笑。我還記得當時他有多努力想說服我一起去曼城，我們今天還在聊這個梗。不過一旦哨聲響起，一切就變了，他為挪威拚命、我為英格蘭而戰，場上沒有人情債。等到120分鐘結束，我們又是最好的朋友，這就是足球。」相較於貝林漢姆贏球後的輕鬆調侃，不幸止步八強的哈蘭德儘管心情落寞，但在面對媒體提問時，依然毫無保留地將所有讚美獻給這位多特蒙德時期的昔日戰友，甚至公開為近期飽受英格蘭媒體批評的貝林漢霸氣撐腰。哈蘭德表示：「裘德（貝林漢姆）是我非常要好的朋友。他在今天踢出梅開二度的神級表現，我一點也不驚訝，因為他就是這麼不可思議。唯一讓我無法理解的是，我覺得他有時候受到了太多不公平的批評，有人說他進球不夠多、或者有其他閒言閒語。但在我眼裡，他絕對是世界上最好的球員之一。」哈蘭德強調，貝林漢身為一名中場，卻能持續進球、展現驚人的帶球突破能力，主宰戰局。他更直言皇馬與英格蘭都極其幸運，「因為這世界上每支球隊，都夢想擁有一個裘德。」這番護航好兄弟的言論一出，隨即在社群上瘋傳，展現了兩大當代巨星英雄惜英雄的無價友誼。