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張景森喊話中央收回首長裁量權 蔣萬安這樣說

謝金河籲用AI來決定停班課 蔣萬安強勢反擊

巴威颱風終於遠離台灣，但這兩天颱風來襲，台北市接獲584件災情，狀況多為路樹傾倒。不過，禮拜五風雨未達停班課標準，市長蔣萬安卻宣布停班停課一天，強調這是颱風整備假，遭前行政院政委張景森痛批根本「濫放」，呼籲中央收回首長裁量權。對此，蔣萬安表示，基於料敵從寬，以市民的安全為最優先的考量。蔣萬安直言，面對巴威的侵襲對於北部地區可能造成極嚴重的影響，氣象團隊多次預測並包括模擬之前的艾利颱風或者是蘇迪勒颱風，對臺北市整體造成的災情是極為嚴重。因此基於料敵從寬，以市民的安全為最優先的考量，在事前做好各項的防颱準備，因應這一次25年來暴風圈最大的颱風。那現在最重要就是在災後復原，希望以最快的速度在明天週一上班上課之前能夠恢復一切的市容以及市民的正常生活。週五停班停課一天，台股也因此暫停一天交易，引發民進黨立委邱議瑩砲轟，股民損失算誰的。財訊傳媒董事長謝金河則認為，台北市既然自詡是智慧城市，那就該應用AI數據作為停班課標準，為何給地方首長這麼大的權力？蔣萬安則解釋，一切決定都是「依照目前的機制進行相關的決定，也透過四市的平台來共同討論。」最重要的還是以市民的安全為最優先的考量，不希望有任何嚴重的災情，甚至相關極高的風險造成這個超過預期的後果發生，所以還是必須料敵從寬，禦敵從嚴。