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▲民航局表示，今日截至10:00，國內線取消62架次、延誤3架次；國際暨兩岸航線取消137架次、延誤18架次。（圖／記者李青縈攝）

強颱巴威今（12）日上午正式遠離台灣，陸警、海警已全數解除，不過計畫出門民眾仍需留意交通情況。淡江大橋已經在上午10點通過考驗、恢復通車，但海空交通仍受到嚴重衝擊，今天共有 101航次交通船停航，國內外也有 超過190個航班取消。🟡航運：受巴威颱風影響，今日共有14航線，計101航次停航：📍基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航2航次，基隆往馬祖1航次是否確定將於12日上午11:00公告）📍馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）📍北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）📍金門-石井：全部停航（4航次）📍金門-五通：部分停航（上午停航10航次、下午航班視天候狀況再行公告）📍富岡-綠島：部分停航（開航4航次、停航9航次）📍富岡-蘭嶼：全部停航（(4航次）📍蘭嶼-綠島：全部停航（1航次）📍後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）📍高雄-馬公：全部停航（1航次）📍布袋-馬公：全部停航（2航次）📍台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）📍東港-小琉球：全部停航（46航次）📍鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）🟡航空：今日截至10:00，國內線取消62架次、延誤3架次；國際暨兩岸航線取消137架次、延誤18架次🟡鐵路內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計17時完成搶修，竹中=內灣間8至17時辦理公路接駁作業🟡公路台61線淡江大橋上午10時恢復正常通車