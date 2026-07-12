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2026世界盃8強賽事進入白熱化，衛冕軍阿根廷與瑞士的交鋒陷入泥沼。儘管阿根廷開局順利，但在瑞士頑強抵抗下，雙方在常規90分鐘內戰成1：1平手，被迫進入延長賽。本場比賽阿根廷進攻端發揮不佳，陷入「便祕」窘境，當家球星梅西（Lionel Messi）甚至在下半場不知何時受傷，出現右眼角爆血的傷勢，但他仍帶傷苦撐，在醫療團隊簡單用凡士林處理、避免流血後，就繼續上場拚戰，誓言帶領球隊搶下四強門票。根據阿根廷《奧萊報》與外媒轉播畫面顯示，這場激烈的交鋒讓梅西付出了血的代價。在下半場的比賽中，因為比賽太激烈，梅西不知道何時、因為何人而受傷，右眼眉骨下方出現明顯的出血與紅腫跡象。主裁判平泰羅（Joao Pinheiro）在第一時間並未發現梅西的傷勢。梅西在場上顯得相當不適，一度在比賽空檔試圖用清水沖洗眼部以緩解疼痛。直到官方補水暫停時間，阿根廷隊醫才火速上前進行檢查，並在傷口處塗抹凡士林進行緊急處理。儘管右眼明顯紅腫，且比賽中多次因判罰尺度與主裁判發生激烈言語交鋒，這位已為國家隊攻入125球的傳奇巨星依然展現出極強的韌性，堅持留在場上奮戰。回顧這場正規90分鐘的比賽，阿根廷的進攻表現堪稱本屆淘汰賽以來最黯淡的一役。雖然開賽不久便靠著梅西的角球助攻，由麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破網取得1：0領先，但隨後阿根廷的攻勢便陷入停滯，鮮少製造出具威脅的射門。下半場，瑞士靠著恩多耶（Dan Ndoye）在小角度的精準射門，將比分扳成1：1平手。比賽在第71分鐘出現戲劇性轉折，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）因在禁區內假摔，經VAR覆查後吞下單場第二張黃牌，遭到紅牌驅逐出場。然而，面對僅剩10人應戰的瑞士，掌握人數優勢的阿根廷卻遲遲無法給予致命一擊，進攻端顯得十分掙扎。隨著常規時間終了，雙方以1：1進入30分鐘的延長賽。在傷停補時階段，梅西曾有一次極具威脅的遠射，可惜球擦著遠端立柱偏出；隨後替補上陣的馬丁尼茲（Lisandro Martinez）在禁區內的低射，也被瑞士門將柯貝爾（Gregor Kobel）神勇化解。